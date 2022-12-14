原标题：福建高校学生可自愿申请提前返乡

福建省教育厅应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室12日发布《关于调整优化期末教学安排有关工作的提示函》，其中提及，高校要迅速调整期末教学和考试安排，尽快安排学生离校返乡，最迟于12月16日要让有返乡意愿的学生全部疏解离校返乡。

《提示函》指出，高校对参加全国硕士研究生考试的学生，要做好服务保障和疫情防控工作，允许这部分学生继续留校复习备考，其他少数特殊情况不愿离校返乡的学生也可继续留校；返乡后因有其他特殊原因需要返校的，应允许其回校并做好服务保障工作。

同时，高校要加强与学生居住地疫情防控指挥机构沟通联系，要积极争取交通运输、卫生健康等部门配合支持，及时协调解决学生离校返乡存在的困难和问题，并提醒学生返乡途中做好个人防护，确保所有学生安全离校、平安返乡。学校要加强与返乡学生沟通联系，持续引导学生做好健康防护，增强自我健康管理能力。

此外，各地教育行政部门在当地疫情防控指挥部领导下，因地因校制宜对中小学(幼儿园)期末和寒假工作进行调整优化。

据福建省卫生健康委员会13日披露，12月12日0至24时，福建省报告新增本土确诊病例29例(福州市2例，厦门市5例，漳州市、宁德市各4例，泉州市3例，三明市1例，南平市10例；其中无症状感染者转确诊11例)；新增本土无症状感染者35例(福州市20例，漳州市8例，莆田市3例，龙岩市4例)；解除隔离286例。

截至目前，全省本土确诊病例目前住院882例，死亡0例；现有本土无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察2270例。(郑江洛)

(责编：郝孟佳、李依环)