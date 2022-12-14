“1978年，我们的78式82毫米无后坐力炮武器系统，在全国科学大会上获奖，这对我们全校师生都是很大的鼓舞！这门炮广泛装备部队之后，得到巨大好评，有战士专门写信给我们，感谢我们，让我们从心底里觉得骄傲、自豪！”日前，79岁的何正求老师站在78式82毫米无后坐力炮旁边，激动地向同学们讲述40多年前的故事。把火炮搬上思政课堂，请一线科研工作者走上思政讲台，这是南京理工大学学习宣传贯彻党的二十大精神、构建“大思政课”育人模式的又一探索。

扎根思政课堂、创新教育路径、构建“大思政课”育人模式，是近年来南京理工大学落实立德树人根本任务的重要着眼点。学校聚焦“铸魂”、主动“破圈”、积极“赋能”，形成了重点突出、特色鲜明、富有成效的“大思政课”育人模式，让党的二十大精神在高等教育沃土落地生根。如中国工程院院士、南京理工大学校长付梦印就以“深入学习领会党的二十大精神，坚定不移贯彻科教兴国战略”为题，从“新时代导航领域重大科技和工程进展”“教育—科技—人才‘三位一体’战略”“打赢自主导航战略前沿技术攻坚战”三个独特视角，为学生讲授党建与业务深度融合的思政公开课。

据了解，学校牵头成立全国高等军工院校课程思政联盟，率先成立大中小幼思政课一体化建设联盟，上线了供全校课程思政建设使用的思政教育案例库，打造了“兵器中国”“兵器美学”等若干门课程思政典范课程，7门课程入选教育部、江苏省课程思政示范课程，学校入选江苏省课程思政建设示范高校。学校还邀请武器系统与运用工程专家刘怡昕院士、材料学家陈光院士等大家鸿儒为青年师生讲思政课，激励青年师生扎根一线搞科研，把论文写在祖国大地上。

有扎实的思政课程作为基础，学校课程思政建设迈上新台阶。南京理工大学党委书记张骏坚定地说：“南理工将紧扣立德树人这一根本任务，以‘大思政课’建设筑牢学校思政工作生命线，守正创新、开拓进取，奋力书写新赶考路上的南理工答卷。”（苏雁 曹佳音 曾绍军）

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