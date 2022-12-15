本报电 （记者张保淑）为进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作，巩固校外培训治理成果，规范校外培训行为，教育部办公厅等十二个部门近日发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，要加强对重点场所和重点网站的防控。充分发挥社区（村）的综合管理功能，将学科类隐形变异培训防范治理纳入社区街道网格化综合治理体系，减少违规培训发生。加强对招聘网站、家教网等的监管，禁止发布“一对一”“众筹私教”“家庭教师”等校外培训招聘需求信息。严格执行校外培训广告管控有关要求，禁止发布面向中小学生（含幼儿园）的校外培训广告。

《意见》明确，强化对重点机构和人员的防范。各地要综合研判分析本地区可能开展违规培训的校外培训机构和个人类型，建立防范违规的重点机构和个人清单。对转型的学科类培训机构加强跟进指导，鼓励给予政策支持，帮助机构实现转型发展。紧盯托管服务、违规组织竞赛、中高考志愿填报咨询等相关机构，加大招生入学等重要节点的提醒提示和检查巡查。禁止家政服务企业将校外培训纳入家庭服务，严禁任何形式的“住家家教”推介行为。

《意见》要求，各地要加强学科类隐形变异培训的行政执法案例指导，定期通报发布典型案例。要紧盯隐形变异重点问题，抓住关键节点，对违规培训至少每季度公开曝光一次。

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