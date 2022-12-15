田益源

田益源留学时照片。

作者供图

北欧一直是很多人向往的地方，由于位于高纬度地区，气候寒冷，但居民安居乐业，幸福指数常年位居全球前列。北欧国家之前给我的印象是低调、神秘，而赴瑞典留学使我有了近距离探访的机会。

本科时，我在北京交通大学读机械工程及自动化专业，通过学校和瑞典皇家理工学院的合作项目，我来到瑞典开始留学生活。抵达瑞典首都斯德哥尔摩后，我发现这里鲜有非常高的建筑。从斯德哥尔摩城区发展的纪录片看来，早些年建的居民楼大都只有两三层，近年来建筑大多只增高到五六层，很多同学刚来这边会有落差，身边有朋友喜欢调侃称斯德哥尔摩为“斯村”。

我2015年到达斯德哥尔摩，已在这里生活7年多，对于瑞典的城市规划逐渐有了自己的理解。瑞典人常会用一个词“Lagom”来表达他们对事情的期待，大致含义是“恰到好处的状态”。这样的理念不仅体现在斯德哥尔摩的城市规划中，还体现在瑞典生活的方方面面，例如他们不过度追求物质享受，听从自己的内心需求不随波逐流等。我在这样的环境中生活，观念也潜移默化受到影响。

除了生活观念有所改变，我也提升了对美的欣赏能力。瑞典人追求的美不是浓烈的、扑面而来的美，而是简单、纯粹、具有设计感的美。无论是设计如彩绘洞穴般的斯德哥尔摩地铁站，还是北欧极简风的服装与家具，都呈现出一种瑞典风格“恰到好处”的美。

来到瑞典之后，我的动手能力得到锻炼。在国内，生活中如有需要动手的事，多会在第一时间雇佣专业的人来做，但在瑞典，你的朋友可能邀请周末去他家共同准备一个派对，抑或是在小区里一起去栽种几棵树，再或者去焊接、喷漆他设计的自行车架等。

还记得我读研究生时上的第一节课就和动手学习有关。当时学生在一片空地聚集，老师提供一些工具和纸板，让大家分组用纸板做一个可以承载一个人重量的小车，并设置了一个障碍场地进行比赛。这是对学生团队协作能力和动手能力的测验。我明显感觉到瑞典同学对于工具的使用有较高的熟练度，而我的熟练度较低。在那之后，我也有意识地训练提升自己的动手能力，尽可能掌握更多的生活技能。

在瑞典留学多年，我不仅学到了专业知识，还对生活有了更丰富、立体的理解，留学经历让我成为更好的自己。

（作者系瑞典皇家理工学院中国学生）

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