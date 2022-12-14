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这个实验室致力打造“中沙能源共同体”

2022年12月14日08:38 | 来源：科技日报
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近日，中国—沙特石油能源“一带一路”联合实验室（以下简称实验室）获得科技部国家重点研发计划资助，建设期限三年（2022年11月—2025年10月），项目总额499万元。

实验室是由中国石油大学（华东）和沙特法赫德国王石油与矿产大学牵头组建的国家级实验室，旨在围绕油气高效勘探开发、绿色智能油田建设和油气高效转化与利用三大方向，联合开展基础理论研究和关键技术攻关工作，构建石油能源勘探开发国际化科研平台和人才培养高地，产出一批国际领先的原创性成果，打造“中沙能源共同体”，推动中沙两国科技协同创新与社会经济发展。

获批项目研究内容主要包括五方面：深层海相碳酸盐岩储层结构与分布模式；抗超高温超高盐高密度钻井液作用机理及流动调控；抗高温采油工作液作用机理及流动调控；原油定向裂解制化学品新技术；深层智能测控技术。

项目计划联合中沙双方科研院所及企业开展技术攻关，探索基础性理论及高水平应用技术，将相关成果直接应用在中国和沙特相关油田上。项目预期成果对于保障从中东进口石油的稳定性具有重要意义，有利于持续加强与“一带一路”沿线国家的油气战略合作、推动中沙两国科技协同创新与社会经济发展，是对中沙两国元首签署的《中沙全面战略伙伴关系协议》的积极支撑。

(责编：李依环、郝孟佳)

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