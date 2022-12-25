人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

湖北一女棕编师40年传承创新“指尖非遗”

2022年12月25日02:14 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：湖北一女棕编师40年传承创新“指尖非遗”

　　魏光翠制作的棕编作品　张倩龙　摄

　　“棕编唯有不断创新，才能求得一方天地。”家住湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡共同村的魏光翠近日说。近40年来，魏光翠传承创新棕编制作技艺，让这门“指尖非遗”重焕生机。

　　棕编是以棕榈树叶为编制原料的传统手工艺，2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

　　魏光翠今年48岁，9岁时就跟随爷爷学习棕编。2013年，她开始制作棕编制品出售，受到当地市民的欢迎。魏光翠介绍，棕编制作包括缠、穿、刺、绕等手法，需一次成功，出现错误后难以修复，因此容不得半点马虎，稍有不慎便前功尽弃。

　　由于棕编技艺复杂，加之受粽叶本身局限，难以包装，因此棕编的商业化道路并不顺利。于是，魏光翠在技艺上求新求变，她创新出“高级棕编”，“给棕编制品穿上铁丝来定型，还刷上油漆以满足多样的需求。”她还向篾编艺人求学，将“穿插”引入到棕编，丰富了原有的技法。

　　魏光翠在家中制作棕编 张倩龙 摄

　　为解决可供采摘的粽叶越来越少的问题，魏光翠便想找到可供替换的材料。她买来彩带和塑料粽叶，但这些材料时间久了容易褪色，因此她将这些材料和粽叶结合起来，在制作技艺和创作主题上谋求更多的可能性，创作出了许多新的样式。

　　同时，为了让更多人了解到棕编，魏光翠多次到伍家岗实验小学、中南路小学教学，还为武汉科技大学的学生传授技艺。2016年，魏光翠成为宜昌市级非物质文化遗产代表性传承人。

　　如今，魏光翠制作的棕编作品数量已过万，越来越多的人了解到她的作品。魏光翠说，做好棕编技艺的创新，与时俱进，才能走得长远。(董晓斌 张倩龙 夏靓)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部