原标题：湖北一女棕编师40年传承创新“指尖非遗”

魏光翠制作的棕编作品 张倩龙 摄

“棕编唯有不断创新，才能求得一方天地。”家住湖北省宜昌市伍家岗区伍家乡共同村的魏光翠近日说。近40年来，魏光翠传承创新棕编制作技艺，让这门“指尖非遗”重焕生机。

棕编是以棕榈树叶为编制原料的传统手工艺，2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

魏光翠今年48岁，9岁时就跟随爷爷学习棕编。2013年，她开始制作棕编制品出售，受到当地市民的欢迎。魏光翠介绍，棕编制作包括缠、穿、刺、绕等手法，需一次成功，出现错误后难以修复，因此容不得半点马虎，稍有不慎便前功尽弃。

由于棕编技艺复杂，加之受粽叶本身局限，难以包装，因此棕编的商业化道路并不顺利。于是，魏光翠在技艺上求新求变，她创新出“高级棕编”，“给棕编制品穿上铁丝来定型，还刷上油漆以满足多样的需求。”她还向篾编艺人求学，将“穿插”引入到棕编，丰富了原有的技法。

魏光翠在家中制作棕编 张倩龙 摄

为解决可供采摘的粽叶越来越少的问题，魏光翠便想找到可供替换的材料。她买来彩带和塑料粽叶，但这些材料时间久了容易褪色，因此她将这些材料和粽叶结合起来，在制作技艺和创作主题上谋求更多的可能性，创作出了许多新的样式。

同时，为了让更多人了解到棕编，魏光翠多次到伍家岗实验小学、中南路小学教学，还为武汉科技大学的学生传授技艺。2016年，魏光翠成为宜昌市级非物质文化遗产代表性传承人。

如今，魏光翠制作的棕编作品数量已过万，越来越多的人了解到她的作品。魏光翠说，做好棕编技艺的创新，与时俱进，才能走得长远。(董晓斌 张倩龙 夏靓)

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