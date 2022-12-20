人民网北京12月20日电 日前，中国教育发展战略学会以线上形式举办2022年学术年会。近百位专家学者齐聚云端，聚焦“学习贯彻二十大精神，服务区域协调战略，推动区域教育高质量发展”这一主题，深入研讨教育发展新格局、新战略、新任务。

中国教育发展战略学会会长、武汉大学党委书记韩进指出，党的二十大报告再次强调“教育是国之大计、党之大计”，教育要更好回应国家战略需求，为实施科教兴国、创新驱动、可持续发展、区域协调发展、乡村振兴等一系列国家战略提供智力与人才支撑。学会作为战略研究智库，要不断提升战略自觉和视野，从战略高度深入研究“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题。

主论坛上，中国教育发展战略学会原会长、北京大学教授闵维方谈到关于教育在经济增长与社会发展的基础性、战略性支撑作用时，从人力资本理论出发，深入分析了教育对创新驱动、绿色发展、共享发展、协调发展及开放发展的促进作用，提出了依据新发展理念优化教育资源配置、进一步夯实五大发展人力资本基础的政策建议。

国家教育咨询委员会秘书长，教育部原教育发展研究中心主任张力表示，教育的普惠性发展和高质量发展是教育强国、科技强国和人才强国建设的关键，要夯实基础教育根基对建设教育强国的基础性、战略性支撑作用。

中国教育发展战略学会副会长、秘书长韩民表示，国民素质和人才队伍是一系列强国战略的核心要素之一，加快建设教育强国是强国建设的第一要务，提高国民素质和人才队伍建设必须统筹推进教育强国和学习型大国建设，实现学校教育与社会教育的协同发展。

与会专家学者一致认为，加快建设教育强国、推动教育的高质量发展，必须坚持党对教育工作的全面领导，必须坚持教育优先发展战略，大力促进教育公平，着力提升教育质量，统筹推进育人方式、办学模式、评价机制、管理体制、保障体系改革。

据悉，本次学术年会还同步设置了八个平行论坛，围绕教育、科技、人才战略的统筹协同与学习型大国建设、中国式现代化和教育现代化、科技自立自强与人才培养、高质量发展背景下区域教育协调发展的机遇与挑战、区域教育协同发展的现状及展望、教育数字化战略行动赋能区域教育高质量发展、区域协调发展视域下的教育治理创新、乡村振兴战略背景下的农村教育等议题展开深入研讨（郝孟佳、实习生杨炳欣）

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