李娇阳 刘俊聪

原标题：广西乡村足球场“串”起孩子们的“世界杯”

早晨，孩子们在足球场内跑步，一只小黄狗紧紧跟随。 刘俊聪 摄

中新网柳州12月12日电 题：广西乡村足球场“串”起孩子们的“世界杯”

作者 李娇阳 刘俊聪

12月11日，卡塔尔世界杯1/4决赛落下帷幕。在广西柳州市柳江区进德镇泗浪村太小平屯新建成的乡村足球场上，一场乡村“世界杯”正在进行。

“防住1号！”守门员喊道。稚嫩而洪亮的声音传到了队友耳中。两支球队的球员压到球门前，严阵以待。球场边线的另一侧，十几个孩子席地而坐，目光随足球移动。他们都是乡村足球队的队员，来自附近村屯，年龄最大的正在读六年级，年龄最小的还在上幼儿园。

乡村足球场建成以后，他们每个周末都相聚于此，在公益足球教练的指导下，进行专业的足球训练。此前，这些热爱足球的乡村孩子们，多在自己家附近的篮球场上过“足”瘾，坚硬的水泥地有时会让他们伤得不轻。而今，他们脚下是一片绿色的人造草皮。

图为孩子们正准备进行训练。 刘俊聪 摄

这个绿茵球场曾是一个晒谷场，村民们经过商量后，将其改建为足球场。在政府部门和社会公益人士的支持下，足球场增加了围网、照明灯等基础设施。

围网边，小球员们从一个草垛跳到另一个草垛。球场里，连绵的青山和大片的田地依旧清晰可见。村里的小黄狗时常跑进场内，和他们一同进行体能训练。休息间隙，他们会从草皮缝的沙石堆里挑出亮晶晶的玻璃碎，当做“钻石”，放到教练石敏玥的手心里。这样的“钻石”，石敏玥已经收集了一把。

29岁的石敏玥曾在市区里的足球俱乐部担任商业青训的教练，今年5月，她成为了一名公益足球教练。“在城市里，许多热爱足球的家长会主动让孩子接受专业训练，乡村则缺少这样的氛围。倘若没有组织足球训练，一些乡村的孩子甚至没有机会对足球产生兴趣。”石敏玥表示。

在执教乡村足球队的大半年里，石敏玥发现，与城市的孩子相比，韧性这一特质在乡村的孩子身上表现得更为明显。

图为一场激烈的乡村足球“世界杯”正在进行。 刘俊聪 摄

“大部分乡村的孩子每周只能上一节足球专业课，因此他们更加珍惜训练的机会，几乎不会因为小伤病而请假。比赛过程中，他们对胜利的渴望贯穿始末，那股不服输的劲头不输任何人。”石敏玥看了一眼在场上肆意奔跑的小球员们说道。

给石敏玥留下深刻印象的一名小球员，是被守门员格外关注的“1号”——9岁的覃春俊。“他的眼里只有足球。”石敏玥回忆起一场双方实力差距较大的比赛时说道。那场比赛里，覃春俊所在的球队被零封。在大比分落后的情况下，胜负已成定局，他仍然不断向球门发起冲击，连续创造多个破门机会。

“在日常训练过程中，我们注意到他对基础动作的接受能力很强，现在正在重点关注他。”石敏玥表示，在广阔的乡村土地上，不乏具有足球天赋的“好苗子”，他们等待被发现。而乡村里建起的一个个绿茵球场，正是那片“希望的田野”。

2020年，柳州市的足球爱好者们共同发起乡村公益足球项目——广西乡村足球振兴计划，数个足球场的灯光开始“点亮”乡村。这些足球场将对足球感兴趣的乡村孩子聚集在一起，以乡镇或是村屯为单位的比赛亦在此开展。乡村足球场以这样的方式，“串”起了乡村“世界杯”。

每至周末，公益足球教练们来到乡村足球场，为这里的孩子提供专业的足球训练。训练过程中，若发现具有足球天赋的小球员，他们便用上自己的资源，为其争取获得更系统的足球训练的机会。

图为一名公益足球教练正在教学。 刘俊聪 摄

乡村公益足球项目的发起人之一邓君表示，以柳州市为例，由于缺少场地和专业教练，足球运动在乡村的普及率较低，因而，组建乡村少年足球队，助力乡村足球场建设，招募公益足球教练，为乡村的孩子提供更好的足球训练资源，是该项目的重点。

“在未来，他们也许不会成为一名职业球员，但眼下，拥有足球特长可能会帮助他们获得更好的教育资源。”邓君表示，在乡村足球场辐射的乡镇、村屯，已有数名小球员获得足球俱乐部的青睐，并收到市区的中学抛来的“橄榄枝”。

在邓君看来，发展足球特长，是乡村孩子走出大山的其中一条道路。“我因为足球特长而获得了华南理工大学的保送资格。足球改变了我的人生轨迹，也许能改变他们的。”邓君笑道。她仍然记得，一位小球员在被询问“梦想是什么”的时候，他脱口而出的一句“回来做一个足球教练”，令在场的人惊讶过后，眼眶湿润。

足球场上哨声响起，场边欢呼声不停。从足球场上走下来的覃春俊皮肤黝黑，看来有些怯生生的。与人交流的过程中，他言语不多。还在上三年级的覃春俊尚未考虑遥远的未来，于他而言，在绿茵球场上飞奔的理由，是热爱。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)