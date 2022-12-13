原标题：河南多地恢复线下教学

连日来，河南多地教育部门发布通告称，分批次、错时、错峰恢复线下教学。12月12日，河南商丘普通高中高三年级恢复线下教学。

郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室12月11日发布通告称，自12月14日起，郑州全市普通高中按照自愿原则，分批有序、错时、错峰组织高三年级学生返校复课。通告明确，返校的师生员工，需提供入校前48小时核酸检测阴性证明和健康码绿码进入校园；寄宿制普通高中落实封闭管理；其他学段、年级暂缓返校，继续做好线上教学。

那么，返校复课准备情况如何呢？记者12日从郑州市第四高级中学获悉，该校已制定开学方案，完成校园消杀，防疫物资也准备到位，并计划在12日晚间召开高三年级家长会，与家长进行充分沟通。

该校德育处副主任李文彬介绍，该校有高三年级学生一千余人，此次该校高三年级返校复课严格按照自愿原则。“我们采取线上线下同步教学，能到校的学生在课堂上课，不能到校的学生，同步上网课，大家的学习进度是一样的。”

除了商丘、郑州两地，在河南罗山县，当地已自12月5日、6日相继恢复幼儿园、小学、初中、高中的线下教学。当地要求学生入校须持48小时核酸检测检测阴性证明，上学、放学路上以及校园内必须佩戴口罩，在上学、放学过程中坚持家到学校两点一线。若学生及同住人为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，需居家隔离或健康监测的，暂时不得返校。

此外，在河南新乡，当地中小学部分年级学生也已有序返校复课。(记者 韩章云)

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