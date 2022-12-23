原标题：甘肃技能大师工作室：“80后”数控职教“工匠”的创新路

图为2022年，张天虎指导学生参加全国职业院校技能大赛颁奖现场。（资料图） 受访者供图

张天虎，是甘肃机电职业技术学院一名数控专业教师，也是为数不多的“80后”国家级技能大师工作室领办人。他以“学有所长、术有专攻”为准则，不断提高自己的技术能力及创新水平，并培养了一大批数控技术行业的“香饽饽”。

张天虎省级技能大师工作室成立于2017年，2019年被人力资源社会保障部评为张天虎国家级技能大师工作室。该工作室是以服务企业为目的的数控专业技术团队，负责相关专业技术教学、实训、技能培训、科研攻关、科技创新等工作。

该学院工业中心拥有各类数控加工设备五十多台，其中有德国进口的车铣复合中心和五轴加工中心，为校企合作提供了高、精、尖设备保障。

在与天水华天包装材料有限公司开展校企合作的载带成型模具项目中，以张天虎国家级大师工作室牵头的高技能数控专业专家团队十余人，为企业进行技术攻关，解决技术难题，攻克了模具制造中的加工工艺问题，完成了多套载带成型模具的设计、工艺改进及制造。

除了教学活动外，他还积极利用课余时间开展数控技能培训的兴趣班，进行专业辅导，把自己的技艺毫不保留地传给每一个学生，耐心解答学生疑问，细心指导学生训练，提高学生实操能力，让他们真正掌握扎实的操作技能，成为企事业高技能人才。

张天虎还成立数控协会，在业余时间指导学生学习技能，累计100余人获得数控相关工种高级职业资格证。累计有30余人在省市技能大赛中获奖，学生在中国第一届职业技能大赛甘肃选拔赛、甘肃省职业院校技能大赛获得第一名。

“分批次地培养一批理论强、技能高、有创新能力的优秀学生，为参加甘肃省乃至全国的数控大赛做精英人才的储备。”张天虎说，积极组织师生配合各级技能大赛，组织教师、学生努力开展“以赛促教、以赛促学”工作，并在常规教学中进行应用及推广。

为提高学生实践技能，该工作室除了做好学生的日常培训工作，还以校企合作为主线，开展校企合作项目，联合企业开展技术攻关；开展面向社会企业的高技能人才培训及鉴定工作；校企共建师资队伍；开展西北地区其他高职院校教师多轴数控培训。

图为张天虎给学生答疑解惑。(资料图) 受访者供图

张天虎与工作室成员还积极组织开展国内外数控技术的最新发展方向的研究，及时更新数控专业知识，以增强该学院数控专业的教育教学研究的实力。他还定期发布最新的数控专业研究论文题目及课题，组织成员撰写数控相关的论文或承担课题任务。

张天虎在培养高技能人才，传授技艺方面成绩显著。多年来为社会培养了一大批有用人才，很多学生成为数控技术行业的“香饽饽”，有相当一部分已成为企业的技术骨干，或成了技能大赛的佼佼者。

正因如此，他被评为国家职业技能鉴定考评员、国家级裁判员、全国优秀裁判，获得天水市“十大杰出青年”、甘肃省数控项目裁判优秀裁判员、甘肃省技术能手、甘肃省五一劳动奖章获得者、甘肃省首批职业教育“工匠之师”等称号。(魏建军)

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