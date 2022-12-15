12月14日，教育部、国家卫健委、国家疾控局，就高效统筹做好疫情防控和考试组织工作进行专项部署，明确各地要将研考组考防疫纳入属地联防联控机制重点工作，统筹研究、统筹部署、统筹推进。各地教育、卫生健康、疾控部门要密切配合、齐抓共管，实现疫情防控和考试组织的有机联动，落实落细组考防疫各项要求，全力以赴实现“如期考试”“应考尽考”“平安研考”工作目标。

对于今年研考组考防疫的总体考虑和当前工作进度，三部门表示，2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。经综合研判，研考为聚集性重大活动，研考考点为特定场所，考试工作人员和考生核酸检测应检尽检，具体方案由属地自行确定。

考点考场如何安排？三部门称，各地要科学精准对考生群体分类，按照“一类一策”组考模式，根据防疫要求科学划定考试区域和专用通道，结合实际可有针对性设置核酸阴性考场、核酸阳性考场以及用于体温异常等突发异常情况的应急处置考场等。具体方案由属地结合实际制定。

三部门提醒，所有考生和考试工作人员均应按当地疫情防控要求做好个人防护，考生进入考场前必须佩戴医用外科口罩或以上级别口罩，进入考场后坚持做好个人防护，提倡全程佩戴口罩。考场内将配备充足的口罩、手消毒剂等防护用品，每个考点配备至少1名医务人员。考前和考后将对考场进行通风和消毒，对电梯间、卫生间、楼梯间等公共区域以及门把手、电梯按钮等接触频繁的部位进行随时清洁和消毒。

针对可能发生的突发情况，各地将及时采取强化个人防护、增大考场座位间距、加大考场通风消毒力度、加强考点医疗卫生保障等措施，最大限度降低疫情传播风险。

加强考试安全管理有哪些举措？三部门称，所有考场的安全保密工作坚持统一标准、统一要求，依据国家教育考试标准化考点规范，配备无线信号屏蔽器和监控设备，确保屏蔽、监控无死角。考生进入考点（场）时，考试工作人员要对考生进行安全检查和身份识别，严防考生携带手机等通信设备进入考点实施作弊。所有考试工作人员均经过严格的选聘、培训，并配备一定数量的备用监考员。各级考试机构将通过网上巡查、实地检查等多种方式加大监督检查力度。

考前，各地教育部门还将联合公安、保密、市场监管等相关部门，开展打击作弊器材销售、有组织作弊等专项行动，净化考试环境。（记者陈鹏）

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