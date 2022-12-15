11月8日，在“吉林大学博士生讲师团学习宣传贯彻党的二十大精神动员备课会”上，学校专门为我们举办了庄重而光荣的授旗仪式。当团旗扬起，我作为讲师团团长深深地感受到，这是一份沉甸甸的荣誉，更是一份神圣的使命。

党的二十大报告指出,我们创立了新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，提出一系列治国理政新理念新思想新战略，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。身为吉林大学马克思主义中国化专业的博士生，在开展理论研究的同时，如何能借助自己的专业知识让更多人理解党的路线方针政策和创新理论，是我心中的思考。

2021年，我带着这个问题加入吉林大学博士生讲师团，开启了学习和传播马克思主义的新征程。学校为我们组建了专业指导教师团队，还聘请播音主持、新闻传播等专业的优秀教师，为我们开展专项培训。

在老师的指导和鼓励下，我从打磨讲稿入手，在把握宣讲主题的同时，努力用新媒体技术、最通俗易懂的语言和最富感染力的方式把党的理论讲清楚、讲明白。一年来，我累计开展校内外宣讲20余场。

2022年，我还荣幸地当选为博士生讲师团团长，继续和来自全校各学院各专业的博士生讲师一道探索如何在提高理论素养的基础上，发挥自身的专业优势，增强宣讲的针对性和有效性。在图书馆、活动室、微信群，大家认真备课，分享宣讲经验，讨论知识点讲法，努力将自己打造成一名合格的马克思主义传播者。

党的二十大胜利召开后，我走进华能集团九台热电厂，以“加快构建新发展格局 着力推动高质量发展”为题，和基层职工分享学习党的二十大精神的感悟体会。宣讲结束，台下掌声响起的一刻，我感到无比的骄傲。我知道，这掌声不仅是对我的认可，更是为祖国日新月异的变化喝彩，也包含着基层职工为自己承担着推动高质量发展光荣使命的骄傲。

在深入学习宣传贯彻党的二十大精神过程中，我策划和参与了多场宣讲。在宣传党的创新理论的同时，我们还充分发挥吉大综合学科优势，为群众带去心脑血管疾病科普，为一线职工送上企业民主管理知识，为乡镇干部讲解智慧农业前沿科技，为边防检查干警传递大国外交最新动态……

党的二十大为未来发展指明了方向，我将和讲师团的其他成员一道继续深入学习先进理论，用心备课、用情宣讲，讲出思想高度、理论深度、学习热度，更要讲出吉大青年的风采，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

讲述人：吉林大学博士生讲师团团长、马克思主义学院博士研究生 楚洪涛

（记者任爽、通讯员芦猛采访整理）

(责编：何淼、李依环)