人民网长春12月26日电 （记者郝孟佳）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛将于12月27日在吉林省长春市举行。论坛由人民日报社指导，中国高等教育学会提供学术支持，人民网、长春市人民政府联合主办。

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。本届论坛将进一步学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于高等教育的系列重要论述精神，为办好人民满意的教育、加快建设高等教育强国建言献策。论坛采取线上线下相结合的方式进行，来自全国80余所高校的书记校长等嘉宾将围绕“主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展”“落实立德树人根本任务，全面推进‘大思政课’建设”“加快建设高质量教育体系，大力提高人才自主培养质量”“服务国家重大战略需求，加快推进科教深度融合”等话题展开深入研讨和交流。

论坛上，还将发布《2022年高校思政课改革创新情况分析报告》，公布“人民网2022年高校优秀校园新闻作品”名单。

作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办八届，共有500余位大学书记校长参会，聚焦高校发展热点问题碰撞思想、交流经验，取得了建设性成果，在业界引起强烈反响。

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