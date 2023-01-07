原标题：广西南宁：23岁女医学生捐献器官救助5人

图为在ICU病房外为易海欣送行的同学。 广西医科大学第二附属医院供图

1月6日，一场器官移植手术在广西医科大学第二附属医院进行，供者是23岁的广西医科大学第二临床学院大四学生易海欣。她捐献出的心脏、肺脏、肝脏和双肾，能挽救5名器官衰竭患者生命。

易海欣是广西贵港人，从小家庭条件困难，她的梦想就是通过努力读书走出大山，给家人带来更好的生活。因小时候家中有人受重病折磨，易海欣立志成为一名救死扶伤的医生。

图为捐献者离开ICU病房前，科室医生及其生前同学老师向其默哀致敬。 广西医科大学第二附属医院供图

美丽善良、乐观向上、助人为乐、学习刻苦、成绩优秀、热心帮助他人，对自己的人生很有想法和规划，是做一个优秀医生的好苗子，这都是同学们和老师对易海欣的评价。

2022年12月24日，易海欣因身体出现不适突然倒地昏迷不醒，出现心跳呼吸骤停送入医院抢救。经诊断后，医生告知她家属病情危重，醒过来的机会很渺茫。

2023年1月4日，易海欣因抢救无效，经脑死亡判定专家组判定，符合脑死亡诊断标准。

女儿的不幸离世，其父母经深思熟虑后，决定将她有用的器官捐献出去，帮助更多有需要的人。易海欣父母在南宁市红十字会器官捐献协调员的见证下，签下了《人体器官捐献亲属确认登记表》。

“海欣是医学生，她多次告诉我们以后要做一名好医生，为患者解除病痛，我们相信器官捐献一定也是她的决定。”易海欣父母介绍，他们做出这个决定有几个原因：“一是海欣在抢救的时候，需要帮助的时候，社会各界人士、老师同学、学校都慷慨地向海欣伸出援助之手，这个决定是为海欣感谢大家的帮助；二是我们无法接受海欣的突然离开，这样的决定，能让海欣用另外一种方式活在我们身边，对我们来说是寄托和念想。”

2023年1月6日上午9:00，易海欣的亲属和朋友们到医院为海欣送行。当医务人员将她从重症监护病房推出送入手术室进行器官捐献获取手术时，在通往手术室的路上，站满了为易海欣送行的亲朋好友，他们手持白色菊花，嘴里不断念着“海欣谢谢你，海欣一路走好。”

中国医师学会器官移植医师分会副会长、广西医科大学第二附属医院移植医学中心主任孙煦勇表示，对于海欣的事情他很感动。“这样一个美好的花季少女，未来还有很多路，前途大好，突然的离开，让我感到遗憾和痛心。但是更多的是为她的大爱感到敬佩，感到骄傲。我们要将海欣作为榜样，将她的精神传承下去，她将会永远活在我们每个人心中。”孙煦勇说。

据悉，截至目前，广西医科大学第二附属医院累计实现遗体和人体器官(组织)捐献612例，完成移植手术1468例。2022年完成器官捐献案例数245例，公民逝世后捐献肾移植手术424例。(陈沿佑 罗林才 费沁蕊)

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