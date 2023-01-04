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2023年度国考即将开考，这些事项考生要了解！

2023年01月04日08:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：2023年度国考即将开考，这些事项考生要了解！

　　延期举行的2023国考将于1月7日至8日开考。考生可于3日0:00至8日15:00期间登录国家公务员局网站打印准考证。考前，多地就保证考试秩序、疫情防控等发布提醒。

　　报名人数

　　近260万人通过资格审查，录用比约70:1

　　根据国家公务员局发布的消息，2023年度国考招录计划招录3.71万人。

　　从职位分布看，招录职位主要集中在税务、消防、海关、铁路公安等系统。

　　从招录规模看，本次国考招考相比2022年计划招录人数增加了18.7%，这也是国考招录连续第四年扩招。

　　本次国考报名时间为2022年10月25日至11月3日。在为期10天的网上报名结束后，本次国考共有259.77万人通过用人单位资格审查，相比去年增加了50万人，同比增长25%，通过资格审查人数与录用计划数之比约为70:1。

　　资料图：公务员考试考场外，工作人员核验考生信息。 中新社记者 蒋启明 摄

　　最热岗位

　　竞争比近6000:1

　　本次国考报名期间，竞争最热门的岗位是青海省税务局曲麻莱县税务局“一级行政执法员(三)”一职。

　　这一职位属于“西部地区和艰苦边远地区职位”，学历要求为大专及以上，专业要求数学类、电子信息类、计算机类等学科，对报考者服务基层项目工作经历和基层工作最低年限无限制，仅招录1人。

　　截至2022年11月3日下午5时30分，该职位报名审查通过人数已达5872人，报名待审查人数达892人。

　　专家分析，每年这些炙手可热的职位都是偶然出现的，但是，它们也有一些共同特征。

　　“这些岗位大都限制条件少，比如不限专业、学历、基层工作年限等，报名门槛较低，报名条件越宽松，报的人就越多。还有一部分考生以试一试的心态报名，只是希望可以报名过审，参加考试。”华图教育研究院专家刘有珍此前对媒体分析。

　　招录政策

　　2.5万个计划专门招录应届高校毕业生

　　本次国考招录对于高校应届毕业生来说依然有诸多利好，招录政策继续向应届毕业生倾斜。

　　据国家公务员局网站的消息，2023国考设置2.5万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业。这一规模占总招录计划的近七成。

　　在基层导向方面，本次招考有近2.8万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，艰苦边远地区基层机关职位结合实际采取了降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历等措施降低进入门槛，进一步充实基层公务员队伍。

　　“近年来，公务员招录一直给予应届生倾斜政策，当代大学生应珍惜国家给予应届生招录特殊倾斜的机会，勇于到艰苦边远的基层去接受锻炼。”苏州大学政治与公共管理学院教授钱玉英对中新网说。

　　资料图：考生参加国考笔试。 中新社发 苏阳 摄

　　笔试内容分3类

　　分类分级考试促进人岗适配

　　2023国考笔试包括公共科目和专业科目，公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。

　　公共科目笔试内容根据公务员应当具备的基本能力和不同职位类别、不同层级机关特点分为3类：

　　对中央机关及其省级直属机构综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对市（地）级及以下直属机构综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

　　面试内容注重反映招录机关和招考职位的工作内容、性质、特点，将有10个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、50个部门在面试阶段组织专业能力测试。

　　刘有珍表示，近年来国考招录人岗匹配度提升，职位对学历、专业、工作经历等要求比较具体。“这让考生能结合自身情况，选择更匹配的职位。”

　　考前要注意：

　　多地就考试秩序和疫情防控发布提醒

　　目前，江苏、河南、浙江等多地已发布国考疫情防控提醒。考生除了要准备好身份证、准考证及文具，还需要持续关注笔试地点所在省市疫情防控最新要求，多准备一些防疫用品。

　　如天津、河南等地要求考生佩戴N95口罩。江苏则提出请考生自备医用外科口罩或无呼吸阀N95口罩，并提倡佩戴无呼吸阀N95口罩加强防护。

　　各地对于考生到达考点时间要求也有不同。如黑龙江要求考生提前60分钟到达考点，而青海考区要求考试当日考生应在开考前90分钟到达考点，预留足够时间配合考点工作人员进行入场查验。（刘欢）

(责编：郝孟佳、何淼)

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