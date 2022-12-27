人民网2022大学校长论坛现场。

人民网长春12月27日电 （记者谢龙、孙竞、李依环）由人民日报社指导，中国高等教育学会提供学术支持，人民网、长春市人民政府联合主办的人民网2022大学校长论坛27日在吉林长春举行。本届论坛以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题，通过线上、线下相结合的方式举办。

人民日报社副总编辑徐立京，吉林省委常委、长春市委书记张志军，中国高等教育学会副会长、吉林大学党委书记姜治莹，教育部高等教育司副司长武世兴线上出席论坛并致辞。

张志军在致辞中表示，近年来，长春依托科技创新城建设，深入实施创新驱动战略，国家自创区、国家农高区、智慧法务区等重大平台落位建设，深入实施科教兴市战略，支持在长高校建设世界一流大学和世界一流学科、重点科研院所建设国际一流科研机构。长春将以此次论坛为契机，进一步深化校地合作，共同探索深化高等教育改革，加快推进“双一流”建设，为建设教育强国作出长春贡献。

姜治莹在致辞中表示，高校应加快建设高质量高等教育体系，发挥汇聚人才高地、培养人才基地作用，完善人才“选育管用”全链条体系，培养和造就战略科学家、一流科技领军人才、卓越工程师等。高教战线要准确把握高等教育发展的战略机遇，继续创新发展模式，改进大学治理体系，提升治理能力现代化水平，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中国共产党人精神谱系，走出中国特色世界一流大学新路。

论坛上，西安交通大学校长王树国，中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦，中国工程院院士、华中科技大学校长尤政，中国科学院院士、海南大学校长骆清铭，北京大学副校长王博，清华大学党委副书记向波涛，东北师范大学党委书记杨晓慧作为高校书记、校长代表作主旨发言。

王树国在发言中表示，新一轮工业革命浪潮下，全世界高等教育都将经历深刻变革。作为教育工作者，如何将这种新的发展趋势、新的发展内涵更好融入到育人使命之中，是必须要破解的命题。

林忠钦在发言中表示，大学要始终坚持为党育人、为国育才使命，全面提高人才自主培养的质量，着力培养担当民族复兴重任的时代新人。要坚持把原始创新能力提升摆在更加核心的位置，为新时代教育高质量发展作出更大贡献。

尤政在发言中谈到，推进科教融合是高等教育强国建设的必由之路，也是时代赋予高校的重要使命。一流大学是培养拔尖创新人才的重要阵地，要不断增强人才培养的时代感、使命感和紧迫感，满足党和国家事业发展对创新人才的迫切需求。

骆清铭表示，高等教育要着力培养创新型人才，增强自主创新能力。高校要创新人才培养模式，注重学科交叉融合，开展有组织的科研，要尊重学生个体的独特性，帮助每一个学生成长成人成才。

王博谈到，高校肩负着为党育人、为国育才这一神圣而重大的使命，应树立以学生成长为中心的理念，全面提高人才培养质量，着力造就卓越人才。

对于高质量建设“大思政课”，向波涛谈到，高校要加强第一课堂和第二课堂的联动，转型升级教学实践环节，打造丰富的“大思政课”教学实践基地，注重引导学生走出教室、走向社会，悟透“有字之书”，融通“无字之书”。

杨晓慧认为，高校作为教育、科技和人才三大功能齐备的科教兴国战略实施的重要承载体，必须紧密结合国家和地方经济社会发展需求，在现代化强国建设、区域振兴发展中体现自身价值。

当天，来自北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学等全国近百所高校的嘉宾围绕“主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展”“落实立德树人根本任务，全面推进‘大思政课’建设”“加快建设高质量教育体系，大力提高人才自主培养质量”“服务国家重大战略需求，加快推进科教深度融合”等话题展开深入研讨与交流。

与会高校书记、校长一致认为，高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点，在全面建设社会主义现代化国家新征程中责任愈发重大。高校要在服务国家重大战略、服务区域经济社会发展中，把准方向、找准定位、瞄准特色，在新征程上勇担时代使命，作出高校应有的时代贡献。

论坛上，《2022年高校思政课改革创新情况分析报告》正式发布。北京大学开展“乡村振兴”等主题实践思政课、清华大学推进“乡村振兴工作站”建设、中国政法大学开展“1502”新时代青年知行社思政实践活动、中南大学打造实践教学基地“问渠长廊”、上海交通大学打造“微型洱海”景观思政教学、兰州大学坚持一体两翼推进“大思政课”建设等18所高校的创新经验入选典型案例。

论坛当天还同时公布了人民网2022年高校优秀校园新闻作品。《向阳而生，御风飞行——记北京大学“双学籍”飞行学员班》《亲爱的成电，不说再见》《首位，新生报到！你好，北航邢益凡！加油！加油！》等40篇新闻作品入选。

作为国家级大型年度教育论坛，人民网大学校长论坛已成功举办九届，500余位大学书记、校长会聚一堂，共同为中国高等教育改革与发展建言献策，在业界引起强烈反响。本届论坛得到了多方大力支持，“红旗HQ9”为本次论坛指定用车。

(责编：郝孟佳、熊旭)