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答好这张特殊“考卷”——直击北京疫情下的研究生招生考试

2022年12月25日02:41 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+|答好这张特殊“考卷”——直击北京疫情下的研究生招生考试

　　新华社北京12月24日电（记者魏梦佳、赵琬微）24日早上7点，天刚蒙蒙亮，在北京大学东南门，前来参加考研的学生已开始陆续进入考点。“请提前出示准考证，刷身份证并刷脸进入考场。”一位安保人员在校门口提醒考生。校门口悬挂着的红色条幅写着“欢迎报考北京大学硕士研究生”几个大字。

　　北大第二教学楼考场门口已排起了长队，考生们正等待进入，有的还捧着资料抓紧复习。冬日冷风中，不时传来跺脚声，旁边有志愿者不断提醒考生进行考场确认。

　　北大东南门处考生正进入校园。新华社记者 魏梦佳 摄

　　24日，2023年全国硕士研究生招生考试正式开考。考试如何实现“如期考试、应考尽考、平安研考”受到社会关注。

　　为答好这张特殊“考卷”，确保考试安全、考生健康，连日来，北京教育考试院和全市各考点工作人员夜以继日，认真开展考生信息摸排，根据疫情形势和防控政策及时调整完善组考防疫方案，科学设置考点考场，统筹协调试卷转运、考场编排，力争“一类一策”、分类施考，以确保如期考试、应考尽考、平安研考。考前抗原及核酸检测、体温测量、消毒通风、分类施考等全流程防疫措施严格实施。卫健、疾控部门也加入护航队伍中。

　　在对外经贸大学考点，考生正刷脸验证身份进入学校。新华社记者 赵琬微 摄

　　今年北京考研人数达15万多，全市共设62个考点。北京教育考试院要求，考生从考前第5天开始自行进行每日体温测量、记录和健康状况监测。考生进入考点须佩戴医用外科口罩或以上级别口罩，配合考点完成健康检测和身份核验等工作。考试期间，考生须全程佩戴口罩，其中阳性或有疑似症状的考生须全程佩戴N95或KN95口罩。

　　各考点高校也克服疫情带来的难题，全力做好研考保障和服务工作，确保考试安全、考生健康。

　　北京外国语大学今年共有准考考生5000多人。记者从该校获悉，为满足疫情防控需求，该校校内考生与校外考生考场单独编排。为保障考试防疫安全，由该校校医院院长担任防疫副主考，学校制定了专项疫情防控方案及应急处置预案，防疫用品也在考前储备充足。

　　对外经贸大学研究生院院长黄薇介绍，学校根据考试需求安排了常规考场、专用考场和备用考场，同时配备医护人员及药品等。今年学校安排了约500名考试工作人员，数量是往年近两倍。

　　在对外经贸大学考点，一位考生正进入考试楼。新华社记者 赵琬微 摄

　　北京师范大学副教务长、招生处处长梁颖介绍，考生须在考点楼外进行体温检测，经体温测量正常、所需材料核验无误后，可参加考试；体温高于37.3摄氏度的将进行体温复测。若出现体温异常等突发情况，将安排考生到专用考场参加考试。

　　“我们在休息区还为考生提供面包、咖啡、茶叶、矿泉水等简餐，可免费取用”，梁颖说，“考生中午可以凭准考证在食堂领取午餐，领餐后在指定地点用餐”。

　　中国人民大学今年在校内也设立了多处考点考场，校内部分食堂向校外考生开放，学校还为考生们提供用餐和休息场所。

　　北大校园内正等待进入考场的考生。新华社记者 魏梦佳 摄

　　今年的考试对考生来说也是不小的挑战。考生们既要潜心备考，又要做好防护、关注健康状况。他们中有些人是感染初愈或正经历着感染，备考应考不易。

　　在对外经贸大学南门，考生毕同学在校门口经过人工检查准考证、“刷脸”设备验证身份后进入校园。

　　“我是边工作边考研，今年报考的会计专硕，这次考试准备的时间较久，我对自己有信心。”她告诉记者，她在考前一周发烧，好在现在已完全康复，“疫情下考研不易，相关部门和考点学校都在尽力保障我们能顺利考试，我自己也会尽力去拼，努力考出好成绩！”

　　校园里，考生们在工作人员指引下有序进入不同的教学楼。路旁张贴着的宣传海报上面写着：“愿披星戴月的你，终能凯旋！”“星光不负赶路人，加油，考研人！”（实习生陈妤婕亦有贡献）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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