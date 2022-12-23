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湖南永州出台“人才新政36条”广揽英才

2022年12月23日23:00 | 来源：中国新闻网
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原标题：湖南永州出台“人才新政36条”广揽英才

湖南永州出台“人才新政36条”广揽英才

　　发布会。　永州市委宣传部供图

　　23日，湖南永州市委、市政府召开新闻发布会，发布“人才新政36条”，向天下英才亮明永州求贤若渴的真心诚意，展示永州良好的创新创业发展机会，彰显引才汇智、加快打造“潇湘人才高地”的坚定决心。

　　永州市“人才新政36条”主要围绕实施高端人才突破工程、青年人才集聚工程、双创人才倍增工程、技能人才赋能工程、乡村人才振兴工程、人才生态优化工程6个方面制定了36条含金量高、针对性强、普惠面广的“干货”举措。

　　比如，靶向引进高端人才团队，对引进的国际、国内、省内领先科技创新人才团队，根据投资和成效，分别给予最高3000万元、2000万元、600万元资助；“真金白银”招引产业领军人才，对企业全职引进或新入选的国内外顶尖人才、国家级和省级领军人才，分别给予300万元、200万元和100万元安家补贴；聚焦全市技能人才的培育和储备，对创建成功的国家级技能人才培训基地、省级高技能人才培训基地、“湖湘工匠”培育和竞赛基地分别给予100万元、50万元、20万元经费资助；加快培养农村实用人才和致富带头人，依托涉农高校、涉农职业院校等，每年培训农村实用人才10000名以上；进一步优化人才服务保障政策，开展高层次人才分类认定，制定医疗服务、安居保障、随迁随调、子女入学等方面的配套措施，为引进人才营造安心、舒适的发展环境。

　　近年来，永州市委、市政府牢固确立人才引领发展的战略地位，在湖南各市州中率先出台全面系统的人才政策体系，率先向大湾区选派“引商引才引客”小分队，率先设立2000名市本级人才发展专项编制，率先开展每年1000人以上规模的基层人才定向培养。

　　永州还先后出台了《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《永州市潇湘人才行动计划》，编制永州市“十四五”期间人才发展规划，制定出台更加积极、更加开放、更加有效的人才新政“三十六条”，形成了招贤纳士“1+19”政策文件体系，基本构建起横向覆盖重点产业、重点区域等各条战线人才队伍，打通了人才晋级空间“横纵一体”的人才政策体系。

　　新机制带来了新活力。引进中国科学院院士韩布兴、中国工程院院士刘仲华等院士合作共建超临界萃取技术分中心，近五年承担省级以上重大科技攻关项目7项；引进国家领军人才、享受国务院政府特殊津贴专家吕名礼，国家人才工程入选者曾健青等一批高层次人才在永州兴建科研机构、建立产业基地……高层次人才已成为引领永州高质量发展的生力军。

　　2021年，永州还在湖南率先向大湾区选派“引商引才引客”小分队，选派优秀年轻干部组成5支共25人的小分队，奔赴深圳、广州、东莞、佛山、中山等地，开展招商引资、招才引智、招客引流，全年累计签约引进5000万以上产才融合项目28个，引进113名产业人才。

　　永州还常态化开展事业单位急需紧缺专业人才集中引进，每年前往北京、广州、武汉、长沙等地集中引才，在各大重点高校召开永州人才引进专场宣讲会100余场次；组织开展“院士专家永州行”“博士后科技服务团永州行”等活动，举办全国“ACA可控农业与乡村振兴”大会、“摩崖上的中兴颂——永州摩崖石刻拓片展”，邀请和吸引一大批高层次人才来永州开展建言献策、产才对接。截至目前，市县两级全职引进“双一流”大学本科及硕士研究生以上学历3700余人。

　　此外，采取依托名校培训高端人才、打造基地培养实用人才等办法，永州培养了一支宏大的人才队伍。在永州工贸学校打造“全国新型职业农民培育示范基地”，培训农村实用人才4.1万余人次，探索了一条从“输血”到“造血”的高素质农民培育新模式。全域推进“村播带货”，开展带货主播培训182期、15295人次，通过直播带动农产品销售近7亿元。

　　“市、县两级每年分别设立不低于5000万元、1000万元的人才发展专项资金。全面落实人才政策，为各类高层次人才在安家购房、职称评审、家属随调、子女入学等方面提供优待服务。”永州市委常委、市委组织部部长祝云武说，2017年以来，永州市本级投入7000余万元用于引进人才和人才项目支持奖励，发放生活补贴、购房补贴3600余万元，解决子女入学、家属随调580余人次；每两年召开一次全市人才工作会议，开展享受永州市政府特殊津贴专家、永州青年英才等优秀人才评选表彰；确定每年12月12日为永州“人才主题日”，组织开展丰富多彩的人才主题活动，爱才敬才用才蔚然成风。

　　截至2021年底，永州市人才资源总量达49.85万人，103人入选国家和省级人才工程，新培育高新技术企业483家，2022年全市发明专利授权243件，各类人才净增市场主体45781户人才数量稳步提升，人才结构逐步优化，人才质量不断提高，人才对经济社会发展的贡献率逐年提升。(记者 唐小晴)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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