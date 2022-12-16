中国工程院院刊《Engineering》15日发布“2022全球十大工程成就”，北斗卫星导航系统、嫦娥探月工程、新冠病毒疫苗研发应用、猎鹰重型可回收火箭、港珠澳大桥、超大规模云服务平台、詹姆斯·韦布空间望远镜、复兴号标准动车组、太阳能光伏发电和新一代电动汽车入选。

据中国工程院介绍，全球十大工程成就指近五年在全球范围内完成、具有全球影响力并产生显著经济和社会效益的工程创新重大成果，能够反映某个或多个领域当前工程科技最高水平。评选活动由中国工程院院刊《Engineering》学科编委会和中国工程院“全球工程前沿”项目组专家联合担任评选委员会，遵循独立、客观、科学的原则，经过全球征集提名、专家遴选推荐、公众问卷调查，最终确定。

中国工程院院士杨宝峰介绍，2022全球工程前沿以“新技术”“新材料”“新手段”“新理念”为四大总体特征，呈现以下三大趋势：一是从单项创新到系统集成。如“空天地海一体化通信组网理论与技术”综合集成地基网络、天基网络、空基网络、海基网络，可以为广域空间范围内的各种网络应用提供泛在、智能、协同、高效的信息基础设施。二是从并行发展到交叉融合。如“适老化智能响应健康建筑”，融合了建筑设计与建造、人工智能、信息通信、生命健康、环境等多学科知识，致力于解决老龄化带来的挑战。三是从技术研发到场景应用。如“基因编辑技术”经过几年的发展，加速走向实际应用，在植物、动物及人体上的应用成为新的工程前沿方向。（记者金振娅）

(责编：何淼、郝孟佳)