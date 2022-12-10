原标题：新版研究生教育学科专业目录发布，为设计学科提供广阔发展空间

“如何提升专业硕士研究生的培养质量、如何供给高质量课程是现阶段摆在教育者面前的关键问题。”上海大学副校长汪小帆在近日举行的“理论·方法·实践——艺术设计专业硕士研究生联动性核心课程建设学术研讨会”上表示。

今年9月，国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录（2022年）》和《研究生教育学科专业目录管理办法》。这是我国第5版研究生教育学科专业目录，自2023年起实施。

研究生教育学科专业目录是国家进行学位授权审核与学科专业管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据。

全国艺术专业学位研究生教育指导委员会秘书长宋慧文表示，要保证和提高研究生教育质量，必须加强内涵建设。而内涵建设中至关重要的内容，一是师资队伍的建设，二是课程建设。宋慧文说，新版研究生教育学科目录的调整使设计学获得了更广阔发展空间，“这既是机遇，也是挑战，这就更需要我们做好艺术专业学位研究生课程建设，培养出更多符合社会需求的设计人才”。

围绕艺术设计专业研究生人才培养、核心课程的教学实践与改革等相关问题，该学术研讨会邀请了多位国内艺术设计专业研究生教学领域的专家学者共同探讨“理论-方法-实践”相联动的核心课程建设方案，助力艺术设计学科的创新人才培养。

“以往研究生培养都是理论和实践，现在加入‘方法’，和实践一联动，非常贴近艺术专业的特点，不再完全是学术型的研究生培养。”上海艺术专业学位研究生教育指导委员会主任委员刘晓刚表示，本次研讨会主题中“方法”这一关键词的出现，突出了艺术专硕的内涵特点，有利于加强上海艺术专业学位培养单位之间的交流和合作。

上海美术学院院长曾成钢表示，自2009年以来，我国相继开展专业学位研究生教育，艺术硕士专业学位起步。在高等教育改革进一步深入的情况下，我们亟待进一步优化和改革，构建适应新时期专业学位研究生教育发展形势，并充分体现各院校特色的艺术设计专业硕士研究生的培养方案。“以问题为导向，不仅是人才培养质量的重要保障，更是对艺术设计专业硕士研究生的教育发展方向有着导向性的作用。”曾成钢说。

针对艺术设计学科建设，多位与会专家学者纷纷献策。上海大学研究生院副院长姚蓉表示，要以“消灭水课、打造金课”为目标，对核心课程一线教师提出了高要求。上海艺术专业学位研究生教育指导委员会副秘书会长刘晓东从指标、对标、目标三个层面对艺术设计学科建设给出了指导性建议。上海美术学院副院长蒋铁骊表示，新版学科专业目录的发布使得设计学科迎来发展新起点，“本次研讨会适时举办，有助于学界厘清思路，形成共识”。上海美术学院副院长陈青认为，基层培养单位应该深入领会新版《专业学位研究生核心课程指南》的精神，任课教师应该充分发挥主观能动性，守正创新。上海美术学院设计系主任程雪松认为，课程的“联动性”包括并不止于：理论和实践联动，艺术与科技联动，本科、硕士和博士课程衔接联动，高校和行业合作联动，理论、方法和实践三大类课程群内部和之间的互动。

据悉，本次研讨会由全国艺术专业学位研究生教育指导委员会、中国高等教育学会设计教育专业委员会和上海艺术专业学位研究生教育指导委员会指导，上海大学研究生院和上海美术学院主办。（史依灵 孟小坤）

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