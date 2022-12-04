为了给2023届高校毕业生提供专业化、市场化就业服务，北京市人力资源和社会保障局近日联合4家经营性人力资源服务机构共同开展“筑梦青春 成‘就’未来”主题活动。从即日起到今年底，4家经营性人力资源服务机构将在各自平台搭建分会场，预计提供各类北京地区就业岗位18.7万个。招聘单位包括国企、事业单位、外企、民营企业等近7000家企事业单位。

据悉，该活动是2023年北京地区高校毕业生就业服务季活动的组成部分。服务季活动自今年9月22日起开展，将持续到今年底，已举办招聘会93场，吸引用人单位2200余家，发布招聘岗位4.2万余个；开展直播带岗、就业创业指导、政策解读等活动共24场；举办研究生、专精特新等特色专场活动；组织北京大学、北京理工大学、北京工业大学等校园网络专场招聘会。

此外，北京市各区将持续针对困难家庭（个人）高校毕业生，分类建立台账，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，精细化施策促进就业，积极引导离校未就业高校毕业生参加就业见习和职业培训。（记者陈旭）

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