原标题：创新校企合作模式，深化产教融合

靳华锋 渭南职业技术学院校长

党的二十大报告指出，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。这为职业教育指明了改革发展方向。

渭南职业技术学院深入学习贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，擘画“科教融汇兴校、职教服务强市”新蓝图，开启高职教育奋斗新征程。

实施“四方联动人才共育”，落实立德树人根本任务。渭南职业技术学院紧紧围绕陕西省和渭南市区域经济发展规划部署，确立“面向职业办学、贴近产业办学、瞄准就业办学、政校行企联动办学”的办学思路，坚持“遵循规律、文化引领、改革创新、开放融合”的办学思想，通过实施“铸魂”工程，强化“三全育人”和“三进”工作；实施“强基”工程，强化组织建设和社团工作；实施“筑梦”工程，强化匠心教育和文化建设。按照合作共赢原则构建“政府、学校、行业、企业”四方联动的校企合作机制，创新“双主体”模式、混合制模式等校企合作模式，开展政校行企四方联动，深化产教融合，促进校企深度合作，实现人才共育、过程共管、成果共享、责任共担。

融入秦创原创新驱动平台，实施科技兴教、创新强校战略。渭南职业技术学院深度融入秦创原创新驱动平台建设，建设立体联动“孵化器”、科技成果转化“加速器”以及创新链和产业链两链融合“促进器”，重点打造科技经纪人、“科学家+工程师”、新双创三支队伍。全面参与秦创原渭南农业创新谷大荔核心区建设，以增强地方科技创新能力、全方位服务地方经济社会发展为目标，以科研攻关、成果转化、技术集成示范和人才培养培训为重点，通过共建平台、联合攻关、协同推广等方式，实现成果转化和服务精准供给，为秦创原渭南农业创新谷大荔核心区建设提供强有力的人才、技术支撑，促进产业链和创新链深度融合，推动县域优势特色产业转型升级和提质增效。强化“创新资源集成、科技成果转化、科技创业孵化、创新人才培养、开放协同发展”五大功能，建设产学研基地，推动一批高质量科研项目成果转化，筑牢科教强校之基。

渭南职业技术学院以加快打造适应技能型社会所需要的高技能人才培养高地为目标，设立各类培训基地5个，职业技能鉴定站和各类等级考试考点6个，继续教育学习中心4个，附属机构2个，省市级科普基地7个。作为渭南市乡村振兴促进中心和乡村振兴干部培训基地，学校扎实推进乡村振兴，实施“根植渭南地方”行动计划，落实“博士专家下基层专项行动”方案。渭南职业技术学院为陕西省大荔县南黄村制定乡村发展规划蓝图，乡村振兴农旅融合课题入选2022年度国家级文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培优行动计划项目。

此外，渭南职业技术学院不断推进中国—中亚农业合作中心及“减贫惠农计划”项目建设，持续推进针对西藏阿里地区中职学校的“马背诊所”和“云端幼教”两个精准援教项目，开展民族团结进步教育，培养社会需要的高素质技能型人才。

(责编：郝孟佳、何淼)