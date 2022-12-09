12月8日，记者从重庆市教委了解到，重庆市教委8日发布了《重庆市教育委员会关于有序恢复中小学线下教学工作的通知》，要求中心城区高三年级、初三年级于12月12日前恢复线下教学，中小学其他年级于12月19日前恢复线下教学；中职学校恢复线下教学时间参照中小学执行；幼儿园返园时间和校外培训机构恢复线下教学时间由各区根据疫情防控形势研判决定。

其他区县根据疫情形势，自行确定中小学恢复线下教学时间。《通知》要求各中小学要充分尊重家长及学生意愿，凡家长及学生不愿意返校上课的，应继续组织好线上教学。

《通知》提到，要按照分批有序、学生自愿的原则，错时、错峰、错层次，安全有序组织学生恢复线下教学。

《通知》明确，第一天返校复课的师生员工，须持48小时核酸阴性证明和健康码(绿码)进入校园。对处于高风险区的，“三史”排查不清的，以及有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等感冒症状或返校时健康监测异常的师生员工，暂不返校。

(总台记者 牟亮)

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