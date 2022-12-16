李元元 尤政

党的二十大总结了第一个百年，同时又是新的百年奋斗目标的起点，振奋人心、鼓舞士气。我们身处教育战线，对于高等教育的未来发展更为关注。习近平总书记在党的二十大报告中强调，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。这一重要论断，赋予了教育在全面建设社会主义现代化国家中新的战略地位、历史使命和发展格局，充分体现了党和国家对新时代实施科教兴国战略的高度重视。把握好教育、科技、人才三者之间的辩证关系，对加快建设中国特色世界一流大学具有重要意义。必须进一步加强体制机制创新，激发各类要素活力，努力打开高等教育高质量发展的崭新局面。

一是坚持党旗领航，全面落实立德树人根本任务。党的二十大报告指出，教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎么培养人、为谁培养人是教育的根本问题。高校作为培养党和人民事业接班人的重要阵地，要回答好这一根本问题，就必须把立德树人摆在首要位置。育人的根本在于立德。高校要把思想政治工作贯穿于教育教学全过程，以德为先加强思想政治引领，传承红色基因，将爱党报国的理念贯穿于人才培养全过程。

华中科技大学是新中国成立后我们党建立的高校，具有“党旗领航”红色基因，建校70年来始终坚持社会主义办学方向，为党和人民事业输送了70余万又红又专的优秀人才。我们坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，不断完善“大思政课”工作体系，将条件保障和资源分配围绕立德树人配置，突破“上热下冷”困局，激发育人活力。开创性地实施“卓越研究生培养行动计划”，完善分类培养、分类评价体系，加强“专精特缺”人才和创新人才培养。站在新的发展起点，我们将着力构建思想道德教育、科学知识教育、创新创业教育、实践能力教育、综合素质教育有机结合的“五位一体”立德树人体系，深化“新时代党旗领航工程”，把最好的资源、最多的温暖、最深的情感倾注到学生身上，最大限度地激发学生的内在潜能，引导青年学子成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二是坚持创新驱动，勇担科技自立自强重大使命。党的二十大报告指出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”。这不仅是新时代实现科技自立自强的必然选择，也是高水平研究型大学义不容辞的神圣使命。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。作为国家战略科技力量的重要组成部分，高校要积极服务国家重大需求，着力攻破“卡脖子”难题，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

作为中国高等教育的“国家队”，华中科技大学坚持以服务国家战略科技为立足点，发布《华中科技大学“十四五”科技创新白皮书》，重点实施“国家重大创新平台建设行动计划”，做好国家重点实验室优化重组工作，保持国家重大创新平台建设走在高校前列。深度实施“重大项目重大工程有组织攻关行动计划”，着力破解“任务需求哪里来”“组织模式如何设置”“攻关队伍怎么组建”“激励与资源如何保障”四个关键问题，推进有组织创新科技体制改革。广泛实施“服务区域经济发展提质增效行动计划”，充分发挥学校科技创新辐射带动作用，促进创新链和产业链精准对接，推动高质量知识产权创造和高水平科技成果转移转化。站在新的发展起点，我们将加强战略谋划和前瞻布局，深入开展有规划、有组织、有质量的科研，着力提升学校服务国家发展、承担国家使命的战略能力，为实现高水平科技自立自强再立新功。

三是坚持人才强校，打造一流人才培养创新高地。党的二十大报告指出，培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计。人才是第一资源，在全面建设社会主义现代化国家中发挥关键作用，强化现代化建设人才支撑是新时代、新格局、新形势提出的新要求。高校作为人才培养与各类人才聚集的重要高地，要不断增强人才培养的时代感、使命感、紧迫感，遵循拔尖创新人才成长规律，培养造就大批德才兼备的高素质人才。

华中科技大学将建设高水平人才队伍作为创新驱动发展的重要战略力量，深入实施“人才引育提升计划”，以“聚天下英才而用之”的胸怀倾心引才，以“走好人才自主培养之路”的定力悉心育才，以“让各类人才的创新创造活力竞相迸发”的良方精心用才，形成了“华科大成就人才、人才成就华科大”的生动景象。我们以建设未来技术学院、集成电路学院、卓越工程师学院为契机，深入探索拔尖创新人才培养模式改革，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好地结合起来，为拔尖创新人才和卓越工程师培养提供华科大方案。站在新的发展起点，我们将持续推进“教师评价改革”,加强大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等优秀人才的发现培养引进工作，不断满足党和国家事业发展对人才的迫切需求，努力将华科大打造成为新时代创新人才聚集的高地，在创建世界一流大学的征程中走在前列。

（作者：李元元，系华中科技大学党委书记；尤政，系华中科技大学校长）

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