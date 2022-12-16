人民网北京12月16日电 （记者郝孟佳）今天，国家公务员局网站发布公告称，根据工作安排，经研究，中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试定于2023年1月7日、8日举行。

公告表示，在公共科目中，行政职业能力测验笔试时间为2023年1月8日上午9:00—11:00 ，申论笔试时间为2023年1月8日下午14:00—17:00。

在专业科目中，8个非通用语职位外语水平测试，中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间均为2023年1月7日下午14:00—16:00。

公告称，已完成报名确认并缴费的报考者，可于2022年12月19日0:00至12月21日24:00期间，登录“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”，进入“考生考务入口”栏目，对考试地点进行重新选择（确认），根据个人情况就近就便参加考试；放弃参加本次笔试的，可于2022年12月19日0:00至12月21日24:00期间，在线提交退费申请（方法同上），经审核后退返已缴纳的考试费用。

未在规定时间内对考试地点进行重新选择（确认）或者提交退费申请的，视为在初始选择的考试地点参加考试。

报考者可于2023年1月3日0:00至1月8日15:00期间，登录“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”打印准考证。笔试成绩将于2023年3月上中旬公布。

此外，为保障广大报考者和考试工作人员健康安全，各地将根据疫情防控有关部署和要求，结合考试工作实际，采取切实、必要的防疫措施。报考者可及时关注疫情情况和考试防疫要求，按照规定进行有关考前准备，并配合做好考试现场疫情防控工作，以免影响正常参加考试。

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