在阿克苏市到温宿县的阿温大道旁，一个现代化的教育园区正点亮南疆大地。

新疆理工学院、阿克苏职业技术学院、阿克苏教育学院三所大中专院校建成投用，万余名学子在这里求学，还有更多的高等教育建设项目正紧锣密鼓推进中。

今年9月，整个教育园区的基础教育工程——温宿县第七中学建成投用，标志着温宿县初步建成了从学前到大学一体化的现代教育园区，举全县之力打造南疆教育高地的效果初现。

学生家长张宽儒走进温宿县第七中学，越看越激动：现代化的教学楼、宿舍楼、室内体育馆、塑胶运动场一应俱全，还有宽敞明亮的食堂、浴室，功能齐全的多媒体教室，可升降午休躺睡的课桌椅……“跟电视上的学校一样，学生送到这里，我放心！”

浙江师范大学附属中学校长、党委副书记童志斌在实地查看后，也伸出了大拇指。他在温宿县举办的“浙疆名校长托峰教育论坛”上表示，在昔日的教育洼地南疆大地，一个县级政府不遗余力，斥资5亿多元高标准建设现代化中学，让孩子在家门口上到好学校，意义重大。

在北京从事教育战略研究的宋建宇，仅实地来看了一次，就决定留下来，眼下他正在温宿县第七中学挂职副校长。温宿县通过揭榜挂帅的方式，从内地聘请知名校长担任执行校长，分小学、初中、高中三个学段聘请3名教学执行副校长，聘请多名教学名师开展任教、听评课及课堂诊断，来确保第七中学的教学质量。

阿克苏地区乌什县依麻木镇国家通用语言小学校长库尔班·尼亚孜，也被温宿县聘请为第七中学名誉校长，为学校发展出谋划策。

在库尔班·尼亚孜建议下，温宿县第七中学突出国学文化和国学特色，注重用中华传统文化元素系统打造校园文化，让每一面墙都富有文化内涵、每一处景都具有育人功能。校园内竖起孔子雕像，建起历史博物馆，常态化开展“诵经典、习礼仪、学国艺、勤研学、尚劳动”等主题活动，把爱党爱国的种子播撒在孩子的心田。

近年来，温宿县始终把教育作为最大的民生工程来保障，坚持教育优先发展战略不动摇，近十年先后投入65.82亿元，全面改善学校办学条件，推动学校从“标准化”到“优质化”迈进，让6万余名学生在家门口享受到了从学前到高中15年的免费优质教育，教育事业得到长足发展。

“我们将秉持‘立足县域、引领地区、辐射南疆’的目标定位，紧紧围绕教育高质量发展，将温宿县教育园区打造成为全疆乃至全国民族团结示范点、铸牢中华民族共同体意识实践点、教育高质量发展引擎点，实现为党育人、为国育才目标。”温宿县委书记黄振军说。

（记者 尚杰 赵明昊）

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