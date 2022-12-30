人民网北京12月30日电 （记者孙竞）29日，北京高校“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”教学研究会成立仪式暨集体备课会在中国人民大学举行。这是全国首家“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”教学研究会。

教育部社科司副司长宋凌云线上出席活动并讲话，北京市委教育工委副书记沈千帆、北京市高教学会会长线联平、中国人民大学党委书记张东刚、副书记齐鹏飞等出席活动并为研究会揭牌，北京高校全体马克思主义学院领导班子、“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”授课教师线上参加学习。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，学校将全力支持研究会建设，将习近平新时代中国特色社会主义思想概论课建设成为一项基础工程、灵魂工程、战略工程，奋力推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长秦宣教授获聘担任研究会首任会长，秦宣教授表示，研究会将汇聚“大师资”、构建“大格局”，用好京华大地生动实践，全力做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传解释、研究阐释、实践展示，更好发挥思政课铸魂育人关键课程作用。

教育部社科司副司长宋凌云在讲话中充分肯定了北京市前期全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”必修课的有益探索，希望研究会发挥北京高端资源富集的优势，为全国高校“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课打造“统一性与多样性”的示范标杆；发挥北京理论创新高地的优势，在马克思主义中国化时代化高端研究领域拿出真本事、取得好成绩；创新研究会的工作思路和方式，在精准掌握学情、解答学生困惑方面发挥重要作用。

北京市委教育工委要求研究会在研究阐释上下功夫，立足于全面把握、深学细研、融会贯通，推出一批具有首都水平、北京气派的高水平研究成果，为讲好课程提供有力的理论支撑；在教学研究上下功夫，加快推动教材体系向教学体系转化，将道理讲准、讲深、讲透、讲活，特别是紧抓以实践教学为主题的“大思政课”综合改革契机，将首都经济社会发展一线的生动实践转化为增进理论认同的大课堂；在队伍建设上下功夫，将首都地区最好的理论名家组织起来，把最优质的理论资源汇聚起来，强化对全市授课教师的帮扶指导。

成立仪式结束后，秦宣会长围绕推动党的二十大精神融入“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程教学，聚焦如何将习近平新时代中国特色社会主义思想讲准、讲透、讲深、讲活，为全体北京高校授课教师进行备课指导。

据介绍，“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”是高校思政必修课，是系统阐释习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系、严密逻辑和丰富内涵的关键课程。2020年起，北京市在全国率先全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程，实现本专科新生全覆盖，不仅推动党的创新理论成为首都大学生成长成才的思想指引，更为全国高校全面开课积累了宝贵经验。新成立的“习近平新时代中国特色社会主义思想概论教学研究会”，其相关负责人均为全国相关领域的顶级专家和教学名师，具有深厚的理论功底和教学经验。下一阶段，研究会将承担起教师教学能力提升、课程学术前沿及重大理论问题研究、课程教学改革等职能，推动北京市“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”建设再上新台阶。

(责编：孙竞、熊旭)