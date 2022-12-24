人民网北京12月24日电 11月14日至12月18日，“推动党的二十大精神融入思政课教学”第十二届北京高校思想政治理论课教学基本功大赛线上举办。本届比赛旨在帮助青年思政课教师分课程将党的二十大精神融入教学体系，充分发挥思政课在推动党的二十大精神“三进”中的关键课程作用，教育引导青年学生更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

本届比赛以“推动党的二十大精神融入思政课教学”为主题，分预赛、决赛两个环节，重点考察思政课教师学深悟透党的二十大精神，推动党的二十大精神融入课堂教学的能力水平，特别是立足京华大地生动实践讲好“大思政课”的能力。经过学校选拔推荐，共有220名青年思政课教师参加预赛选拔。经过决赛教案评比、师生评课等环节，中央财经大学姚文杰等65名优秀思政课教师脱颖而出，获得决赛奖项。

决赛评委、中国农业大学马克思主义学院院长张晖说：“此次教学比赛正当其时，各位参赛青年教师备课很充分，也很有针对性，特别是讲好京华大地‘大思政课’的意识和能力有了很大提高，对于我们明年春季学期讲好党的二十大精神很有意义。”

特等奖获得者、北方工业大学思政课教师周伟婷表示，此次竞赛既是一场教学比赛，也是一次难忘的集体备课；既是相互角逐，更是相互学习，对于讲准讲透党的二十大精神非常有帮助。

下一阶段，获奖教师将被择优推荐参加全国高校思政课教学展示等活动，比赛优秀教案也将结集出版，作为北京高校思政课教师学习宣传党的二十大精神的重要素材。

连日来，北京市委教育工委积极开展学习宣传党的二十大精神系列活动，组织高校通过沉浸式宣讲、视频微课等形式，将党的二十大精神讲准、讲深、讲透、讲活。据悉，北京市委教育工委还将组织开展示范教学、马克思主义学院院长论坛等活动，推动学习宣传贯彻党的二十大精神在北京高校走深走实。

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