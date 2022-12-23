原标题：香港公布“抢人才”“抢企业”措施 冀未来3年揽10.5万人才

香港特区政府23日举行记者会公布“抢人才”“抢企业”措施实施细节，目标是在2023年至2025年期间，通过各项输入人才计划每年吸引至少3.5万名人才，即3年吸引至少10.5万名人才。据悉，上述吸引人才目标较去年和前年的年均人数增加40%。

12月23日下午，香港特区政府举行“抢人才”“抢企业”措施记者会，讲述引进人才及企业的实施细节。图为香港特区政府政务司司长陈国基(右三)、财政司司长陈茂波(左三)等官员出席记者会。 中新社记者 李志华 摄

特区政府政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波当天带领多名局长出席记者会。

据介绍，施政报告提出的多项全新和优化人才入境措施将于12月28日推行，包括“高端人才通行证计划”开始接受申请，以及为人才提供一站式咨询和查询服务的“人才服务窗口”线上平台上线等。

12月23日下午，香港特区政府举行“抢人才”“抢企业”措施记者会，讲述引进人才及企业的实施细节。图为香港中环街头。 中新社记者 李志华 摄

“高端人才通行证计划”适合三类申请者，包括无论学历的年薪250万港元或以上人士，世界百强大学本科毕业且过去5年累积至少3年工作经验人士，符合上述学历要求者工作经验少于3年亦可申请，但每年限额1万人。

据公布，特区政府采用的大学名单涵盖4个百强大学排名榜，过去5年曾上榜高校均可，合计有176间大学符合要求，包括9间内地大学和5间香港本地大学。

12月23日下午，香港特区政府举行“抢人才”“抢企业”措施记者会，讲述引进人才及企业的实施细节。 中新社记者 李志华 摄

“非本地毕业生留港/回港就业安排”计划的逗留期由一年延长至两年，并会以试行两年的形式扩展至涵盖香港高校在粤港澳大湾区内地校园的毕业生。此外，“优秀人才入境计划”将于明年1月1日起取消年度配额，为期两年。

12月23日下午，香港特区政府举行“抢人才”“抢企业”措施记者会，讲述引进人才及企业的实施细节。图为香港特区政府政务司司长陈国基出席记者会。 中新社记者 李志华 摄

陈国基表示，目前正全力筹备专责统筹和制定招揽海内外人才策略的“人口服务窗口”实体办公室，会于明年初向立法会财委会申请资源。“现在是香港主动出击，竞逐人才的黄金时机。”他说，特区政府定会全力以赴，并有十足信心达到目标。

据介绍，“抢企业”方面，特区政府已成立引进重点企业办公室，并已制定首轮目标企业的初步名单，当中包括龙头企业和技术高端但规模较小企业。招商引资方面，特区政府的目标是在2023年至2025年期间吸引至少1130家企业在港开展或扩展业务。

12月23日下午，香港特区政府举行“抢人才”“抢企业”措施记者会，讲述引进人才及企业的实施细节。图为香港特区政府财政司司长陈茂波出席记者会。 中新社记者 李志华 摄

陈茂波表示，这些目标企业对香港而言具有战略意义。随着办公室全面运作，目标名单会持续更新。他说：“我们有信心在未来几年香港的产业和经济发展将会更加蓬勃，更加充满新机。”（记者 曾平)

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