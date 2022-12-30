郑丽娜

原标题：【光明时评】推进职业教育改革须深化产教融合

【光明时评】

近日，中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，首次提出在现代职业教育体系中“建设开放型区域产教融合实践中心”，并进一步明确“对标产业发展前沿，建设集实践教学、社会培训、真实生产和技术服务功能为一体的开放型区域产教融合实践中心”。

职业教育主要培养生产和服务一线的技术技能人才，是推进国家经济结构调整和产业转型升级的重要支撑力量。10年来，我国职业教育发展取得显著成效。教育规模迅速扩大，中职、高职学校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才。据统计，目前全国职业院校开设1300余种专业和12万余个专业点，基本覆盖了国民经济各领域。

目前，职业教育发展仍面临一些挑战，如技术技能人才发展渠道有待持续拓宽，职业教育社会认可度有待提升，企业参与办学的积极性仍需提振等。而究其根源，这些挑战主要源自当前职业教育水平仍有上升空间，学生能力与企业需求存在错位，专业性、独立性、主动性、学习能力均有待提高。有鉴于此，职业教育当与时俱进，注重理论与实践相结合，培育和锻炼学生的动手操作能力、思维创新能力。此次文件中提出的建设开放型区域产教融合实践中心，正是瞄准这一问题的破解之举。

如何进行开放型区域产教融合实践中心建设，笔者认为大致有三种方式。一是以政府主导、多渠道筹措资金，新建一批公共实践中心，遵循公益性服务原则。二是通过政府购买服务、金融支持等方式，推动企业特别是中小企业、园区提高生产实践资源整合能力，支持一批企业实践中心。三是鼓励学校、企业以“校中厂”“厂中校”的方式共建一批实践中心，服务职业学校学生实习实训，企业员工培训、产品中试、工艺改进、技术研发等。

开放型区域产教融合实践中心建设，应注重推动“两个发展”，实现区域一体化，强化网络协同。一是专业发展，各地可结合本地产业规划布局、教育资源特征，扬长避短，分类建设符合本地实际需求、适应未来的开放型区域产教融合实践中心。各个实践中心应避免“大而全”，要走专精特新路线，夯实自身专业特长和创新优势。二是合作发展，实践中心建设要杜绝恶性竞争，应包容并蓄、积极学习吸收同业先进经验，整合区域内的培训资源，形成集体优势。

开放型区域产教融合实践中心建设，要做足开放文章。一要实现资源开放，放开思路，广开门路，积极争取各方支持与参与，向社会公开筹集培训资源。运用现代网络技术手段，建立共享教学资源库服务平台，逐步实现优质教育资源数字化。二要实现信息开放，在实践中心建设中应建立信息开放共享机制，定期举办交流活动，公开技术、课程、管理经验等信息，提升区域内实践中心的整体教育培训、技术研发水平。三要实现服务开放，开放型产教融合实践中心服务于社会经济发展，应有长远部署规划，与产业发展、经济发展、技术变革趋势相结合，以开放性眼光看待未来发展，积极适应新变化。

（作者：郑丽娜，系沈阳师范大学中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

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