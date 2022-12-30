人民网北京12月30日电 （记者孙竞）29日，2022年（第二十一届）中国远程教育大会在京举行。会议围绕“终身学习与教育数字化转型”主题，从顶层设计、科学理念、实践探索等多个维度，进行多领域、跨学科、专题性的研讨与交流。

教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋指出，2022年以来，教育部将实施国家教育数字化战略行动作为重大任务来抓，以建设国家智慧教育公共服务平台为抓手，全力推进教育数字化转型。接下去，要持续推进国家教育数字化战略行动走深、走实：一是推进教育新基建，构建教育高质量发展的数字基座；二是完善智慧教育平台，形成推进数字转型的有力抓手；三是以教育思想和理念变革为引领，推动教育教学创新；四是提升师生数字素养与技能，增强教育数字化软实力。

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利表示，要通过高质量发展实现继续教育现代化，进一步优化继续教育高质量发展的顶层设计，以服务“三新一高”、促进人的全面发展和全体人民共同富裕为出发点，以打造衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的全民终身学习立交桥为着力点，以构建网络化、数字化、个性化、终身化的全民终身教育体系为落脚点，不断完善全民终身学习推进机制，建立覆盖各类人群、方式灵活的终身学习服务体系，搭建职业教育与普通教育、学历教育与非学历教育、职前教育与职后教育相互沟通衔接机制。

教育部教育信息化专家组副组长、武汉理工大学校长杨宗凯表示，高等教育与经济是紧密的伴生关系，数字时代对高等教育人才培养提出了更高要求，最突出的表现是，更加强调能力为重，注重培养核心素养。他认为，教育数字化关键在于“化”，也就是在数字时代对教育进行系统性变革，构建新型的教育生态。要通过育人方式、办学模式、管理体制、保障机制的创新，逐步实现流程再造、结构重组和文化重构。

国家开放大学党委书记、校长荆德刚表示，下一步 ，国家开放大学将用数字化倒逼教育教学改革，提升教学过程数字化；用数字化推进落实立德树人根本任务，提升综合评价数字化；用数字化学习资源满足人民群众多样化学习需求，提升学习资源数字化；用数字化提升开放教育人才培养适应性，提高开放教育人才培养质量；用数字化促进学生全面发展，提升核心素养数字化。

据悉，本届大会由中国高等教育学会、中国教育学会、中国成人教育协会、中国教育技术协会、国家开放大学指导，《中国远程教育》杂志社主办。来自教育部，相关行业部委、行业协会，全国各高校继续教育、成人教育学院，开放大学、电大体系，职业院校，以及行业企业的近2万嘉宾和代表分别以线下线上形式参与会议。

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