近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。根据《意见》精神，职业教育体系将实现全方位的深度革新，将更加注重服务学生的全面发展，更加注重服务经济社会发展。职业院校在传承工匠精神、培养“非遗”传人方面发挥着举足轻重的作用，《赓续文脉的传人》系列报道遴选了相关典型人物故事，用事实讲述职业教育在赓续传统文化中的重要作用。

浸泡、熏蒸、上色、漂洗......经过数道工序，一幅精美的麦秆画才能呈现在大家的眼前，毕业于常州工业职业技术学院“95后”青年郭畅旭凭借着自己的天赋和努力，成为了一名麦秆画非遗传承人。他利用现代数字技术赋予了麦秆画新活力，成功创办创业公司并实现公司年销售额达到200万，带动社区弱势群体就业创业1000人次，获得各类省市级金银奖项，而在荣誉的背后，是郭畅旭的热爱与坚持。

从偶然到必然 用坚持开创梦想

因家庭传统刺绣的氛围熏陶，郭畅旭自幼就对传统手工艺有着浓厚的兴趣。十三岁那年，郭畅旭在一次逛文化市场时，一下子注意到了麦秆画。他惊讶于普普通通的麦秆能变成如此夺人眼球的艺术品，于是主动与店主攀谈起来。小小的麦秆激起了郭畅旭浓厚的兴趣，回家之后，郭畅旭依旧念念不忘。没有人教，他就主动跑到麦田里捡麦子，努力回想着麦秆画的样子摆弄。没有方法，他就先后去到陕西、徐州寻访麦秆画的老师。

几年后，郭畅旭考入常州工业职业技术学院。一次，他无意中看到了电视里正在报道麦秆画手艺人王艾青的作品画面，便当即决定要向王师傅学习更加精巧的手艺。通过王艾青师傅，郭畅旭学到了新的手艺，也对麦秆画有了更深刻的理解，也更加坚定了要将它学下去的信念。

但郭畅旭的求学之路还远远没有结束，他对麦秆画艺术的追求也一直在继续，在常州工业职业技术学院，郭畅旭也遇到了改变自己一生的老师，真正开启了自己的追梦之路，而麦秆画就是他心中的星，始终指引着他不断前行。

从小白到大师 用汗水成就灵感

刚进入常州工业职业学校，郭畅旭就被学校的创新创业比赛吸引了。出于锻炼自己的目的，他打算用父母也在做的刺绣手工艺品来参加比赛。第一次参加创新创业比赛的郭畅旭并无章法，演讲时没有环环相扣的逻辑，也没有紧密把控的时间，失败的他暗自下决心要打磨自己各方面的能力，重新参加比赛。

迷茫之时，他遇到了他创业路上的启蒙老师——学院的辅导员严田田。严老师不仅热情地告诉他比赛的每一个注意事项，还耐心地与他一起修改商业策划书。一个项目的策划书甚至经过了半年的修改时间，才最终完成。更加幸运的是，郭畅旭碰到了让他变为“专业选手”的李昆益老师。不论是在生活还是比赛上，两位老师都给了郭畅旭莫大的帮助。几次参加比赛后，郭畅旭联系到了一个创业园区，本以为项目可以就此做出一些成果，但创业园区却中途出了问题，项目再一次石沉大海。

但郭畅旭并没有被打倒，他继续追逐着自己的创业梦。郭畅旭又再次与老师进行了深刻的沟通，他决定将现有的东西都放下，捡起自己最热爱的麦秆画创业，也正是这一决定，支撑着他开办了公司，并一直走到现在。

从传统到创新 用作品传递精神

郭畅旭的坚持与耐心并不仅仅体现在创业上，在提到麦秆画画时，郭畅旭认为“想要学好传统的文化，首先是要靠天赋，其次是要靠勤奋”，他在给学生们教学时，也不断提到这句话。

在开始学习麦秆画时，郭畅旭也曾完全凭借着爱好和绘画功底支撑自己创作麦秆画。但在经过不断沉淀和向老师学习后，他发现每一个作品都是一个磨练自己、与自己不断做斗争的过程。只有持续不断的努力，才能打磨出一个令人满意的作品。虽然制作一幅麦秆画需要经过几十道工序，但郭畅旭认为“自己只是在做自己喜欢的事情，也没有觉得什么苦，这个过程是痛并快乐着。”为了更好地制作麦秆画，郭畅旭还会在闲暇之余坚持练习书法、绘画，以此磨练自己的毅力和耐心，让自己能够在创作时更加专注，也能够更持久地从事麦秆画这一行业。

不仅如此，郭畅旭还将麦秆画赋予了自己的想法。他不仅传承了王艾青师傅的传统技艺，也将新时代年轻人的思维融入其中。在他的作品中，有传统故事的《西游记》《红楼梦》等，也有现代动画片。郭畅旭将麦秆画印到各种陶器上，突破传统做成了形状各异的麦秆画。同时，他将现代数字技术与传统技艺相结合，将麦秆画程式化，复制到电脑上，以便于量产。郭畅旭的创业公司也让这一古老的工艺有了更持久的生命力，带动了创新创业，也让周围的农民实现了增收。

从热爱到责任 用匠心传承精华

在日复一日学习、创作麦秆画的过程中，郭畅旭渐渐意识到自己的肩上还背负着传承的责任，“开始确实是当作一种爱好去做的，但时间一长就发现这好像就是一种文化传承，它的价值已经慢慢落在我的肩上，这也督促着我继续去学习。”

在闲暇时间，郭畅旭会给学校的学生们开设麦秆画手工课，也会在社区举办文化宣传课。很多人都对麦秆画非常感兴趣，自愿报名而来。一些人在一开始对麦秆画并无兴趣，并对制作麦秆画的复杂程序感到不耐烦，但当一个麦秆画作品完成后呈现在自己面前时，大家都会十分惊喜。“这可能就是传统文化的魅力所在吧”，郭畅旭说。

在未来，郭畅旭希望用更多创新的形式向大家介绍麦秆画、传承麦秆画。郭畅旭的热爱与毅力也在一根根麦秆的排列组合中，激励着更多青年人奋发向上，继续将传统文化传承下去。（庞伊淼 王鸣璇）

(责编：孙竞、熊旭)