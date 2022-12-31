近日，为贯彻落实国务院联防联控机制综合组印发的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，教育部应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组印发了《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》要求，调整优化校园检测策略。高等学校不再开展全员核酸筛查，对校内重点人员按照有关规定开展核酸或抗原检测。除跨地区返校入学外，高等学校师生出入校门和校园公共区域不要求提供核酸证明，其他外来人员进入校园的健康查验办法，由属地或学校征得属地同意后作出规定。

《方案》强调，要增强校园疫情防控能力。属地卫生健康、疾控和教育等部门指导支持高等学校创造条件建设学校健康驿站，根据需要为校内无症状感染者、轻型病例创造相对独立的住宿条件，并提供临时健康监测或适当对症治疗等相关服务，在校园宿舍区等学生聚集区域开设发热诊疗点，提供快速便捷医疗服务。

在学校物资准备方面，《方案》要求，学校按照人口总数的15％至20％动态储备新型冠状病毒感染相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂，人口总数较多的学校可酌情增加。防疫物资要保有1周以上的储备量。（记者唐芊尔）

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