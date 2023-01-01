新华社天津12月31日电（记者周润健）一元复始，万象更新。2023年1月1日是公历新年的第一天，人们习惯称其为元旦。元旦一词何意？有啥雅称？现代“春节”和古代“元旦”啥关系？听听民俗专家怎么说。

北京师范大学社会学院教授、中国民间文艺家协会中国节日文化研究中心主任萧放介绍，宋代吴自牧在《梦粱录》中说:“正月朔日，谓之元旦，俗呼为新年。一岁节序，此为之首。”从字面看，元为始，旦为晨。作为节日时间，它指每年第一个月第一天的早晨，即新年的开始。

历史上，元旦有许多雅称，如三元、元日、正朝、元朔、正旦、元正、新年、初年、新正、鸡日等，但在诸多称谓中还是以称“元旦”最普遍，时间最长久。

传统中国社会对“新的一年”的认识与西方不同，一直以来都将“正月初一”视为“新的一年”的开始，中国古代就是如此，元旦就是“正月初一”。汉武帝以前，元旦的具体日期不太统一，夏代为夏历正月初一，商代为夏历十二月初一，周代为夏历十一月初一，秦朝为夏历十月初一。汉武帝时，改行《太初历》，重定夏历正月初一为“元旦”，此后为历朝历代所沿用。

“由此可见，在很长的历史时期里，我国只有一个新年，就是正月初一的农历年，这种情况直到民国时期才被改变。”萧放说。

1911年，辛亥革命推翻清王朝的统治。新成立的中华民国政府引入西方历法，1912年开始使用公历，规定阳历1月1日为新年，并将本来作为农历新年的“元旦”名称挪用到阳历新年上，农历新年则被改称为春节。从此以后，中国人每年都要过两个新年：一个是阳历1月1日的元旦，老百姓习惯称它为“阳历年”；另一个是农历正月初一的农历新年，即春节。

“不过由于历史文化与民间传统的原因，这一历法的节日修正并未广泛流行起来。”萧放说。

1949年9月27日，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议，中华人民共和国采用公元纪年。从此，正式将公历1月1日称为“元旦”，将农历正月初一定为“春节”。

“作为公历新年第一天，元旦是世界上很多国家或地区的法定假日，它蕴含着勃勃的生机，象征着新生和新的希望，也寄予了人们对未来的美好愿望和期盼。”萧放说。

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