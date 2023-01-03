人民网北京1月3日电 （记者孙竞）为巩固前期校外培训治理工作成果，坚决防止违规校外培训加重学生课外负担，帮助广大中小学生度过健康、温馨、有意义的假期，近日教育部印发通知，部署各地教育行政部门认真做好寒假校外培训治理工作。

通知要求，各地要深化治理，严肃查处学科类培训隐形变异。在寒假期间对违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点场所进行排查，严防严查以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及各类冬令营等名义违规开展学科类培训。要对线上学科类机构和重点网站平台开展全天候深度巡查，严防严查面向学龄前儿童开展线上培训、违规开展线上学科类培训等行为。

通知强调，各地要多管齐下，持续强化非学科类培训监管。加强非学科类培训价格监测和调控，全面使用合同示范文本，将收费标准等信息向社会公开，严防恶意涨价。非学科类培训机构不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过3个月或60课时的费用，且不得超过5000元。持续加强艺考培训机构专项治理，严厉打击侵害未成年人身心健康的违法犯罪行为。在寒假前对行政区域内非学科类机构专门开展一次安全排查，坚决维护学生健康安全。

通知要求，各地要拓宽渠道，广泛接受社会各界监督。充分利用好现有的校外培训社会监督员队伍，进一步邀请人大代表、政协委员、新闻媒体、社区群众等共同参与校外培训治理工作。对收到的问题线索，要认真核查处理并及时反馈，做到件件有回音、事事有着落。

通知强调，各地要科学引导，共同营造良好育人氛围。充分利用寒假契机，加大家校社协同育人力度，向家长宣传校外培训相关政策，不盲目给孩子报班参加校外培训。充分利用春节这一传统佳节，组织丰富多彩的体育锻炼、社会实践、文化传承活动，加强亲子互动交流，让孩子度过一个有意义的寒假。

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