原标题：国务院未保办要求各地寒假春节期间对困境儿童进行一次走访探视

记者4日从国务院未成年人保护工作领导小组办公室获悉，国务院未成年人保护工作领导小组办公室要求各地未成年人保护工作领导小组（委员会）办公室要统筹用好基层工作力量，寒假春节期间对本地区困境儿童进行一次走访探视。

国务院未成年人保护工作领导小组办公室近日通知开展“情暖新春 共护未来”2023年寒假春节期间困境儿童关爱服务活动。通知指出，走访探视时，要重点了解儿童监护或委托照料状况、健康情况、寒假春节期间儿童去向和面临困难问题等。针对困境儿童的实际困难，要明确专人做好关爱服务工作，确保各类信息沟通渠道畅通，保证儿童在遇到困难时第一时间能够得到关爱服务。

通知强调，各地未成年人保护工作领导小组（委员会）办公室要结合走访探视活动，大力开展未成年人保护工作法律法规政策宣讲，指导村（居）民委员会督促指导困境儿童监护人或受委托照料人认真履行监护主体责任或委托照料职责。要将父母均在外地过年的农村留守儿童作为关爱服务的重点对象，督促引导父母通过电话、视频、微信语音等方式加强与农村留守儿童的亲情沟通，给予儿童亲情关爱，加强假期亲子陪伴。

通知还要求，要确保将孤儿、事实无人抚养儿童等困难儿童群体纳入价格补贴联动机制保障对象。对于父母及其他监护人因突发事件影响，不能履行监护和抚养责任的，未成年人住所地民政部门要依法进行临时监护。（记者高蕾）

(责编：郝孟佳、李依环)