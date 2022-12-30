人民网北京12月30日电 （记者孙竞）为全力以赴支持各行业用人单位复工复产，千方百计为2023届毕业生拓展就业渠道，29日下午，北京市教委在北京高校毕业生就业创业指导中心举办“就业向未来 建功新时代”主题线下双选会。这也是“新十条”优化措施出台后，北京市教委所属市级就业市场为北京高校毕业生组织的首场线下招聘活动。

据介绍，2023届北京高校毕业生的总人数预计将达到28.5万人。本次双选会参会单位以央企国企为主，覆盖教育、金融、制造、建筑、科学研究和技术服务、信息传输、软件和信息技术服务等领域和行业，提供教师、财务管理、法务管理、大数据开发工程师、软件开发工程师等超5000个工作岗位。为了方便不在京毕业生参会，线下双选会设立同期线上会场，毕业生可在线下会同一时间，通过“成功就业”微信公众号向参会单位投递简历。

“就业向未来 建功新时代”主题线下双选会现场。主办方供图

记者了解到，11月至12月间，北京市教委所属的北京高校大学生就业创业指导中心紧抓就业关键期、围绕2023届毕业生就业服务季“1+5”主题开展一系列活动：举办北京高校2023届毕业生就业服务季启动会暨校企对接大会；与72所高校联合举办线上招聘活动102场；联合天津市、河北省就业部门举办京津冀2023届高校毕业生招聘活动5场；组织北京地区10余所高校赴重点企业访企拓岗；持续拓展全国就业渠道，开展外省市特色招聘活动5场和系列招才引智宣传工作；为30余家职场体验基地提供信息宣传和招聘服务。服务季期间，各类招聘活动累计吸引12177家次用人单位参会，为毕业生提供就业岗位98.2万个，3.3万人次毕业生参与活动。

“就业向未来 建功新时代”主题线下双选会现场。主办方供图

下一步，该中心将持续加大市场化就业渠道开拓力度，落实落细教育部2023届毕业生“万企进校园计划”，充分发挥校园招聘主渠道作用，立足市校两级就业市场优势，创新工作机制，全力促进2023届毕业生更充分更高质量就业。

(责编：郝孟佳、熊旭)