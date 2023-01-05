为深入学习贯彻党的二十大精神，大力实施教育数字化战略行动，加快推进教师培训数字化转型，在组织开展2022年暑期教师研修有关工作的基础上，近日，教育部印发通知，启动国家智慧教育公共服务平台2023年“寒假教师研修”活动。

2022年7月20日至8月31日期间，教育部会同中国科学院、中国工程院、中国科协，首次开展面向全国各级各类学校教师的研修活动，在国家智慧教育公共服务平台设立“2022年暑期教师研修”专题。据统计，截至8月31日，共有1300余万教师在专题进行注册学习，有力提升了教师教书育人能力素质，扩大了优质教学资源覆盖面。

2023年“寒假教师研修”在延续“暑期教师研修”专题总体安排的基础上，聚焦深入学习贯彻党的二十大精神、加强优秀教师典型的示范引领、强化对教师的关心关爱、提升教师综合育人能力和保障教师直播教学安全等五个主题设置课程，服务各级各类教师的寒假研修学习需求。教师通过登录国家智慧教育公共服务平台实名注册，进入专题学习，结束课程学习并完成测试后，可获得相应学时，累计可获得不超过6学时的教师培训学时，并生成电子学习证书。

通知要求，各地各校要将寒假教师研修作为推动教师队伍建设数字化转型的有效抓手，提高支持服务水平，加强工作统筹，强化宣传总结，探索构建应用国家智慧教育平台促进教师发展的模式，服务教师终身学习、持续发展。

(责编：孙竞、熊旭)