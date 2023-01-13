1月12日，2023年全国教育工作会议在北京召开。会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育强国建设为目标，以全面提高人才自主培养质量为重点，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，为实施科教兴国战略、强化现代化建设人才支撑奠定坚实基础，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。中央教育工作领导小组秘书组组长、教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话。

会议指出，刚刚过去的2022年，是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，将教育作为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑进行系统谋划，极具战略意义和深远影响。一年来，教育系统认真做好迎接学习宣传贯彻党的二十大各项工作，进一步凝聚起广大师生听党话、跟党走的磅礴力量；切实加强党的全面领导和党的建设，党领导教育工作的体制机制更加完善；坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，全力以赴做好疫情防控和考试招生就业等急难险重工作；深入落实立德树人根本任务，促进学生全面发展的体制机制更加健全；努力破解人民群众急难愁盼教育问题，不断推进更高质量、更具内涵的教育公平；大力提高教育服务经济社会发展能力，加快推进世界重要人才中心和创新高地建设；大力实施国家教育数字化战略行动，推动塑造教育发展新赛道新动能新形态；纵深推进教育领域综合改革，教育发展活力和动力持续增强；在大变局中加强教育对外开放，稳步推进教育国际交流合作和港澳台教育工作；坚决维护教育领域政治安全，持续保持教育系统和谐稳定。一年来，教育系统坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，坚决把习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示有效转化为发展导向、政策举措和工作方法，推动教育事业取得新进步，各项工作有了新成效。

会议强调，党的二十大报告对新时代新征程教育事业作出战略谋划，要切实增强建设教育强国的责任感使命感紧迫感，确保党的二十大精神在教育系统开花结果。一要深刻认识全面建成社会主义现代化强国对加快建设教育强国的内在要求，有力回答“强国建设、教育何为”这一时代课题。二要深刻认识科技革命、产业变革的深入推进对教育变革提出的迫切要求，更好推动教育成为经济社会发展的基础支撑和关键力量。三要深刻认识人口和社会结构变化对教育布局结构和资源配置调整的紧迫要求，加快建设高质量教育体系。四要深刻认识国际形势新动向新特征给教育带来的机遇挑战，以高水平教育对外开放助力推动构建人类命运共同体。

会议指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，教育工作要坚定主攻方向和重点任务，谱写加快建设教育强国新篇章。一是坚定不移加强党对教育工作的全面领导。坚决做到“两个维护”，不断健全党对教育工作全面领导的体制机制，持之以恒全面从严治党。二是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。三是持续办好更加公平、更高质量的基础教育。学前教育、特殊教育突出“普惠发展”，义务教育突出“优质均衡”，高中阶段学校突出“多样化”，继续把“双减”摆在突出位置来抓。四是加快构建融通融合融汇的现代职业教育体系。以深化产教融合为重点、推动职普融通为关键、促进科教融汇为新方向，构建“一体两翼”工作格局推动职业教育提质升级，通过服务学生全面发展、服务经济社会发展引领职业教育人才培养，为各类人才搭建发展成长的有效通道。五是着力发展支撑引领国家战略实施的高等教育。在全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才和服务区域经济社会发展、优化布局结构上先行先试，进一步加强高校分类管理的顶层设计，加快探索高校分类评价改革。六是统筹推进教育数字化和学习型社会、学习型大国建设。纵深推进教育数字化战略行动，重点做好大数据中心建设、数据充分赋能、有效公共服务、扩大国际合作四件事。主动服务学习型社会、学习型大国建设，树立“大教育”观，加快构建服务全民终身学习的教育体系。七是不断深化教育领域综合改革。以评价改革牵引教育领域综合改革，持续深化新时代教师队伍建设改革，全面推进依法治教，完善与教育强国建设相匹配的战略性投入机制，以高质量开放、高水平合作的大格局构筑发展新优势，不断增强教育改革的系统性、整体性、协同性，始终让教育成为改革开放的先行者。

会议要求，要切实提高推动工作落实的执行力，不断激发敢于担当作为的精气神，着力锻造从严从实从细的硬作风，坚决打好维护安全稳定的主动仗，坚持以奋斗创造实绩，确保各项任务有效落实落地。

教育部党组成员，中央教育工作领导小组秘书组秘书局、教育部机关各司局和直属单位负责人，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组负责人，各省（区、市）教育厅（教委），各计划单列市和新疆生产建设兵团教育局，各部属高校、部省合建高校，各直属单位分别在主会场和分会场参加会议。中央教育工作领导小组成员单位有关司局负责同志应邀出席会议。

(责编：孙竞、熊旭)