原标题：8岁男孩捡到“近一万个包子” 父母带其报警寻到失主

捡到近万元现金的吴锦诚。 傅程 摄

近10000元现金是什么概念？对于在浙江省衢州市龙游县做小吃生意的徐小庆一家来说，意味着要卖出近一万个包子。

1月5日，徐小庆8岁的儿子吴锦诚和小伙伴在外玩耍，无意看到一个用白色袋子包起来的小包裹。吴锦诚打开一看，发现一沓100元现金，便赶紧拿着袋子回了自家店里，交给家里人。

看到孩子拿着一沓现金到店里来，徐小庆夫妇有些紧张。“我想肯定是有急用的，这么多现金，丢钱的人该有多着急。”徐小庆说。

徐小庆在线上群发布信息，希望借助朋友们的力量找到失主。 何群飞 摄

于是，徐小庆将捡到的钱拍了照、编辑了条信息，发在自己所有的线上群里，希望借助朋友们的力量找到失主。同时，吴锦诚的父亲带着孩子回到捡到近万元现金的地方。父子俩希望能等来失主，但等了半个多小时一无所获。

线上、线下都没失主消息的情况下，徐小庆选择打电话报警，将现金交给办案警察。恰巧，失主八旬老人李建民(化名)也打电话报了警，最终拿到了丢失的一万元钱。据悉，李建民丢失的这笔钱曾放在大衣的内衬，原计划用于置办年货。

李建民(化名)丢失近万元现金的地方。 傅程 摄

徐小庆一家人的行为源于善举的传递。据徐小庆回忆，吴锦诚上幼儿园前曾生过一场大病。为了治病，徐小庆一家几乎花光所有的积蓄，还借了不少外债，再加上许多陌生人为他们捐款，最终凑齐了手术费，吴锦诚也成功脱险。

因为这场意外，徐小庆一家这些年生活得也有点拮据。“虽然我们也缺钱，但我们可以自己赚呀。也有人会说我们这么傻，1万元也不是小钱，而且也没有人知道，为什么要还回去？这钱要是不还回去，睡觉都不踏实呀。我们相信，这对孩子来说是一堂特别生动的言传身教课，花多少钱也买不到。”徐小庆说，直到得知找到了失主，他们全家才算舒了口气。(董易鑫 傅程 夏瑞莹)

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