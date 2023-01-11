近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》。根据《意见》精神，职业教育体系将实现全方位的深度革新，将更加注重服务学生的全面发展，更加注重服务经济社会发展。职业院校在传承工匠精神、培养“非遗”传人方面发挥着举足轻重的作用，《赓续文脉的传人》系列报道遴选了相关典型人物故事，用事实讲述职业教育在赓续传统文化中的重要作用。

“云南国土资源（珠宝）行业指导委员会专家”“最美龙陵人”“云南玉雕名师”“ 国家中等职业教育资助育人百名成才典型”......来自云南小乡村的小伙郭跃龙没想到自己有一天可以诸多荣誉加身，而在获得荣誉之前，是他埋头钻研玉雕的无数个默默无闻的日夜。

结缘玉雕，开启逐梦之路

年幼时，一部叫《翡翠凤凰》的电视剧在郭跃龙心里埋下了一颗有关玉雕的种子，电视剧里形形色色的玉石和技师高超复杂的技艺让郭跃龙心向往之。从小生活在靠近缅甸口岸且黄龙玉资源丰富的龙陵县，繁荣的珠宝交易和浓厚的玉石文化让他对于玉雕技艺耳濡目染，也了解了不少有关翡翠玉石的知识。作为木匠的父亲更是担任了他雕刻手艺启蒙人的角色，郭跃龙从小就对木雕产生了浓厚的兴趣。

中考结束后，站在人生道路的分叉口，贫困的家境与现实的压力让郭跃龙不知该何去何从。就在他思考是去读普通高中还是外出打工补贴家用时，龙陵县职业高级中学的招生老师在与他沟通交流后，为他指出了一条新的“道路”。于是郭跃龙决定来到龙陵职高学习珠宝玉石加工，把对木雕的热爱逐渐转化成对玉雕的热爱。与此同时，学习一项过硬的手艺也无疑是最符合他当下需求的。

慢工出细活，80个挂件磨出来的耐心细致

“上学的时候除了平时上课，无论周末还是假期，即使是过年期间，一有时间我都会去实操室练习”，郭跃龙一句话道出了他能获得今天成绩的真谛——成功没有捷径，有的只是一埋头就在实操室里8、9个小时的钻研，有的只是除了吃饭一心都扑在玉石雕刻上的韧劲。

最多的时候，郭跃龙一天雕刻了80多个小挂件，累吗？手酸吗？答案是肯定的，但他从未想过放弃。因为他知道，他刻下的每一刀、雕出的每一笔都有意义。每次练习的作品就像是一级一级台阶，让他离目标更近，让他的手艺日益娴熟，让他能够沉下心来认真对待每一个新挑战，也让他能够将黄龙玉的巧色巧雕运用得栩栩如生，淋漓尽致。

郭跃龙在工作。受访者供图

提到创作过程中的困难挫折，郭跃龙用习以为常的语气说几乎每天都会遇到。尤其是作为一个手艺人，想要做出一件满意的工艺品需要很长时间。遇到没灵感的时候，一件作品经常会被放置几天几个月，甚至一两年。但即使需要花费许多的时间和精力，郭跃龙也不愿意在质量上妥协。在他看来，退而求其次就是对这块料的浪费和不负责。

用心培养，从“小技师”长成“大师傅”

郭跃龙用“家”来形容他所就读的龙陵县职业高级中学，那段学习时光是难忘的，也正是学校、老师的倾心帮助，帮助他走向了成功的道路。

他记得有一次国庆假期，学校要求全体学生离校，而郭跃龙想趁着假期时间进一步去进行实操练习，但是如果选择留校他将面临着住宿的问题。当时的龙陵县职业高级中学副校长李永钦听说这一情况，主动邀请郭跃龙来自己家中居住，这份温暖也让郭跃龙一直难以忘怀。

这样的帮助一直伴随着郭跃龙的整个读书生涯，玉石雕刻这项技艺需要有一定的绘画基本功来辅助，但是郭跃龙在接触这门专业之前从未系统地学习过玉石雕刻技术，对他来说学习初期的路是艰难而漫长的。老师们及时发现了这一问题，并建议郭跃龙给自己制定清晰的目标，每天完成一副作品、一副画。

虽然任务很繁重，但是为了尽早攻克“绘画难题”，郭跃龙将自己每日完成的作品与美术指导老师一同探讨，找出自己的问题以及改进的方向。郭跃龙一直很感谢学校里的美术指导老师们，正是由于他们的认真负责，自己才可以快速地补好短板，不让“绘画”成为雕刻路上的“绊脚石”。

近年来，职业院校通过各种方式不断加强对高素质技术技能人才的培养，郭跃龙也积极响应母校的号召。他所在的企业已经与学校进行校企合作，郭跃龙也从“小小技师”摇身一变为“引路师傅”。他十分乐意去传帮带新的学生，他对校企合作的未来也有着很大的期待，“校企强强联合，一定能培育出更多的人才”。

郭跃龙在指导学生。受访者供图

我等采石之人，当心怀建造大厦之愿景

“做工先做人，学技先学德”，这是郭跃龙这么多年所坚守的人生准则。从2013年毕业到如今已有将近十年的时间。郭跃龙认为正式工作与在学校学习最大的不同就是，压力大了很多，对责任心、耐心的要求也提高了。“做学生的时候可能可以会‘皮’一点，进入厂里面就要开始认真了。”

从学校走入工作岗位，郭跃龙愈发认识到责任心、耐心等品质的重要性，也在一次次的经历与考验中成长着。他印象特别深的是在刚参加工作的时候，在圣诞节前两天一位客户要求定做一枚“圣诞老人”款式的玉石雕刻。郭跃龙很珍惜这次机会，但是在雕刻的过程中，由于一个不小心，把即将完成交给客户的作品摔碎了，看着裂成两半的作品，郭跃龙很紧张也很无措。虽然后来董事长亲自出面与客户交涉解决了问题，并安慰他这样的事情很正常，但郭跃龙仍然非常自责，他一直用这件事情提醒自己在以后的工作中要更加谨慎小心、认真负责。

“初石”是郭跃龙给自己工作室起的名字，“初”字体现出郭跃龙做玉石雕刻的初心，这也是他对自己的要求与期待。他希望自己无论未来走了多远，都可以时时回头看看自己的初心所在，明白自己为何而出发。郭跃龙不否认现在玉石雕刻市场对手艺人来说有着许多诱惑，但是他一直坚持着本心，坚信做工之人要对自然、对传统有敬畏之心，要摒弃浮躁之思，不断精益求精。

把握守与变，玉石上也能“登录”游戏

过去，有一定年龄阅历的人才更青睐玉石雕刻。但近年来，由于玉石文化的传播、雕刻技艺的改进，玉石雕刻在年轻消费群体中也变得受欢迎起来。郭跃龙记得曾经有年轻客户要求他雕刻《王者荣耀》中的钟馗这一人物，郭跃龙作为雕刻师，他认为他有责任与客户进行深入交流，而不只是机械地完成这个订单。他与客户就这一人物雕刻的经典与现代相结合进行深度探讨，最终设计出了一款既有经典玉石雕刻风格，又有现代游戏俏皮感觉的雕刻作品。

郭跃龙在与学生交流。受访者供图

作为年轻一代的雕刻师，需要肩负起传承与发展的重任。在郭跃龙眼中，传统经典的东西有着自己独特的韵味以及悠久的历史，这些是玉石雕刻的根脉所在，但是面对现代的市场，玉石雕刻也需要有新鲜的元素，这样才能更好地在市场中站得住脚。郭跃龙希望更多的年轻客户了解玉石文化，来感受玉石雕刻的魅力。

未来，郭跃龙希望带领着跟他一起学技艺的学生们，一起传承玉石雕刻这项技艺，探索玉石雕刻的奥秘。他形容自己“钻研到上瘾”，这种“上瘾”的精神也一定会激烈着郭跃龙以及更多的雕刻师努力奋进，在小小的玉石上绘出精彩的图画。（于奕童、周梦阳）

(责编：李依环、熊旭)