原标题：浙江多地出台暖心举措 为医护子女提供寒假免费托管

杭州师范大学附属丁兰实验学校开展的托管服务 洪欢欢 摄

寒假来临，医护子女“看护难”问题被诸多教育工作者关注。1月5日，记者注意到，浙江杭州、湖州等地都出台了暖心措施，为医护子女提供寒假免费托管服务。

当前，疫情防控进入新阶段，医疗卫生服务压力增大，医护子女寒假“无人陪伴”问题突出。

为了让医护人员全身心投入抗“疫”一线，记者了解到，寒假期间，浙江省湖州市长兴县开展“医护天使”公益托管服务。该县第一小学和青少年宫的教师志愿者为60余名义务教育阶段医护工作者的孩子提供为期两周的日常看护，并开设红色研学、劳动教育、体育运动等社会实践活动。

杭州师范大学附属丁兰实验学校开展的劳动教育课程 洪欢欢 摄

在浙江杭州上城区，19所中小学、幼儿园发起倡议，提出为医护子女提供寒假免费托管服务。此前，杭州市教育局相关通知规定，在1月14日前中小学(幼儿园)应提供托管服务，满足双职工等有需要的家庭子女看护需求。

该区针对医护子女的免费托管服务从元旦后持续至整个寒假。上城区教育局副局长王世美表示，作为教育工作者，希望能做医务人员的后盾，让他们没有后顾之忧，全身心投入治病救人。

据悉，针对医护子女的托管服务将在各校展开，满足学生就近入学的需求。王世美说，哪怕只有一个学生报名，学校也会安排教师跟进。

杭州师范大学附属丁兰实验学校校长谢丽红表示，从昨天发布倡议到现在，该校确定报名参加托管的医护子女有6名，人数虽然不多，但相关课程已经在准备中，志愿服务教师团队也随时待命。

据介绍，该校的托管内容除了作业整理，还增加了体育锻炼、劳动教育、阅读等内容。如结合该校劳动教育实践基地，开展以“蔬菜的一生”为主题的劳动教育课程，让学生充分感受蔬菜的生长过程，并培养劳动兴趣。

杭州市钱江外国语实验学校目前共有97名医护人员家长，根据前期摸排，大约有20名医护人员家长有意向让孩子参加寒假托管。“最近工作非常忙，我和同事几乎每天都是24小时待命，实在没时间管孩子。”吴方超是该校一年级学生家长，在浙江大学医学院附属邵逸夫医院康复科工作，知道学校寒假期间继续开设托管班后，他和家人松了口气。

该校开展的托管服务 杭州师范大学东城中学供图

记者了解到，除了杭州、湖州，宁波市青少年宫也于近日推出了系列面向医护人员子女的公益免费课程。这些课程，既有寒假期间的直播课，也有2023年春季免费素质培训课。

直播课内容包含天文、思政、音乐欣赏、陶艺等多个方面，旨在让学生能在非常态时期“玩中学”，获得多种能力素养的发展。在春季的素质培训课中，学生可选择自己感兴趣的课程报名。(童笑雨)

(责编：郝孟佳、李依环)