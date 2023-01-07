原标题：北京调整优化校园检测策略 学校及幼儿园不再开展全员核酸筛查

北京市调整优化校园检测策略，学校、幼儿园不再开展全员核酸筛查，师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明。疫情流行或严重时，学校可查验校外人员核酸证明。

这是记者6日从北京市疫情防控工作新闻发布会上获悉的。

北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势、新任务，对学校防控工作也提出了新的更高的要求，为科学高效统筹学校疫情防控和教育教学工作，全力确保师生生命健康安全，持续保障学校正常秩序，按照国务院总体方案、教育部工作方案和全市总方案对学校防控工作的部署要求，近期学校防控工作组起草了《北京市学校新型冠状病毒感染防控工作方案》(以下简称《方案》)。

《方案》紧紧围绕政策调整后管什么、怎么管这条主线，充分考虑大中小幼各学段学校防控工作的实际，以及广大师生、家长关心的重点问题提出了相应的具体措施。提出要科学高效统筹学校新型冠状病毒感染防控和教育教学工作，守住不发生大规模校园聚集性疫情的底线，维护师生员工生命安全和身体健康，保障学校正常秩序。

《方案》提出8方面措施，一是调整优化校园检测策略，学校、幼儿园不再开展全员核酸筛查，师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明。疫情流行或严重时，学校可查验校外人员核酸证明。

二是科学安排教育教学方式，非疫情流行时，学校、幼儿园开展正常的线下教学活动。疫情流行时，高校校园内可实施分区管理；中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理，根据疫情风险，涉疫中小学或幼儿园短期内可采取线上教学或临时关停。疫情流行严重时，控制大型活动及聚集性活动，严格高校校园管理。疫情解除后，要及时恢复正常教育教学。

三是稳妥处置校园疫情，学校、幼儿园发生疫情后，要及时采取减少人际接触措施，延缓疫情发展速度。高校可实施线上教学、调整教学安排等措施。中小学校以班级为单位，由学校所在区级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施。幼儿园可采取临时关停措施。

四是加强医疗救治服务，学校要在属地卫健、疾控部门支持和指导下，及时发现、救治和管理感染者，控制校内聚集性疫情。高校深化“校地协同”，依托属地建立健全分级就医诊治体系，加强健康驿站建设，中小学校、幼儿园加强卫生室(保健室)建设。对有基础性疾病等重点师生开展健康调查，建档立卡。

五是开展健康监测，执行“日报告”“零报告”制度，高校对师生员工开展发热等11类症状监测。中小学校、幼儿园坚持每日晨午检、传染病疫情报告、因病缺勤缺课追踪登记制度。

六是推进健康校园建设，更加有针对性地开展爱国卫生运动，多种形式开展健康教育，引导师生员工树立“做好自身健康第一责任人”理念，坚持戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，加强身体锻炼，崇尚文明健康绿色环保的生活方式，以文明健康小环境筑牢疫情防控校园大防线。

七是改进校园公共卫生，健全学校公共卫生体系和应急体系建设，坚持多病共防和人、物、环境同防。落实校园内公共区域卫生管理、消毒和通风制度，以及体温的监测。加强对保安、保洁、食堂从业人员个人卫生管理，严格食品安全卫生操作规范和流程，加强食品和饮用水安全管理。

八是完善校园服务保障，完善常态化“接诉即办”工作机制，有针对性地做好学生心理健康教育和心理疏导。按照属地疾控部门部署，组织开展师生员工新冠病毒疫苗接种，努力做到“应接尽接”。学校、幼儿园储备一定数量的非处方新型冠状病毒感染相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂、常用防疫物资，做好应急人员储备。

李奕说，在组织保障方面，三年来，学校防控工作得到了属地和卫健、疾控等专业部门的大力支持和指导，下一阶段，科学高效常态化地统筹学校疫情防控和教育教学工作，离不开属地、市区卫健和疾控等部门给予帮助和支持，如建立学校与有关医院的稳定对接机制、健全校内有关病例转至相关医院专业救治的绿色通道等。广大师生家长和同学们也要更加注重做好个人防护，保持健康生活方式，当好自身健康第一责任人。

李奕表示，北京还将专门制定学校具体落实的工作要求，并进行部署、培训和指导，确保推动相关措施落实到教育教学管理服务各个环节。方案的具体内容将及时通过“首都教育”微信公众号发布。(记者 陈杭)

(责编：郝孟佳、孙竞)