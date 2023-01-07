人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京调整优化校园检测策略 学校及幼儿园不再开展全员核酸筛查

2023年01月07日00:47 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：北京调整优化校园检测策略 学校及幼儿园不再开展全员核酸筛查

　　北京市调整优化校园检测策略，学校、幼儿园不再开展全员核酸筛查，师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明。疫情流行或严重时，学校可查验校外人员核酸证明。

　　这是记者6日从北京市疫情防控工作新闻发布会上获悉的。

　　北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势、新任务，对学校防控工作也提出了新的更高的要求，为科学高效统筹学校疫情防控和教育教学工作，全力确保师生生命健康安全，持续保障学校正常秩序，按照国务院总体方案、教育部工作方案和全市总方案对学校防控工作的部署要求，近期学校防控工作组起草了《北京市学校新型冠状病毒感染防控工作方案》(以下简称《方案》)。

　　《方案》紧紧围绕政策调整后管什么、怎么管这条主线，充分考虑大中小幼各学段学校防控工作的实际，以及广大师生、家长关心的重点问题提出了相应的具体措施。提出要科学高效统筹学校新型冠状病毒感染防控和教育教学工作，守住不发生大规模校园聚集性疫情的底线，维护师生员工生命安全和身体健康，保障学校正常秩序。

　　《方案》提出8方面措施，一是调整优化校园检测策略，学校、幼儿园不再开展全员核酸筛查，师生员工出入校门和校园公共区域无须提供核酸证明。非疫情流行时，校外人员进校不再查验核酸证明。疫情流行或严重时，学校可查验校外人员核酸证明。

　　二是科学安排教育教学方式，非疫情流行时，学校、幼儿园开展正常的线下教学活动。疫情流行时，高校校园内可实施分区管理；中小学校、幼儿园采取严格的封闭管理，根据疫情风险，涉疫中小学或幼儿园短期内可采取线上教学或临时关停。疫情流行严重时，控制大型活动及聚集性活动，严格高校校园管理。疫情解除后，要及时恢复正常教育教学。

　　三是稳妥处置校园疫情，学校、幼儿园发生疫情后，要及时采取减少人际接触措施，延缓疫情发展速度。高校可实施线上教学、调整教学安排等措施。中小学校以班级为单位，由学校所在区级教育行政部门会同卫生健康、疾控等部门提出并实施防控措施。幼儿园可采取临时关停措施。

　　四是加强医疗救治服务，学校要在属地卫健、疾控部门支持和指导下，及时发现、救治和管理感染者，控制校内聚集性疫情。高校深化“校地协同”，依托属地建立健全分级就医诊治体系，加强健康驿站建设，中小学校、幼儿园加强卫生室(保健室)建设。对有基础性疾病等重点师生开展健康调查，建档立卡。

　　五是开展健康监测，执行“日报告”“零报告”制度，高校对师生员工开展发热等11类症状监测。中小学校、幼儿园坚持每日晨午检、传染病疫情报告、因病缺勤缺课追踪登记制度。

　　六是推进健康校园建设，更加有针对性地开展爱国卫生运动，多种形式开展健康教育，引导师生员工树立“做好自身健康第一责任人”理念，坚持戴口罩、勤洗手等良好卫生习惯，加强身体锻炼，崇尚文明健康绿色环保的生活方式，以文明健康小环境筑牢疫情防控校园大防线。

　　七是改进校园公共卫生，健全学校公共卫生体系和应急体系建设，坚持多病共防和人、物、环境同防。落实校园内公共区域卫生管理、消毒和通风制度，以及体温的监测。加强对保安、保洁、食堂从业人员个人卫生管理，严格食品安全卫生操作规范和流程，加强食品和饮用水安全管理。

　　八是完善校园服务保障，完善常态化“接诉即办”工作机制，有针对性地做好学生心理健康教育和心理疏导。按照属地疾控部门部署，组织开展师生员工新冠病毒疫苗接种，努力做到“应接尽接”。学校、幼儿园储备一定数量的非处方新型冠状病毒感染相关中药、对症治疗药物和抗原检测试剂、常用防疫物资，做好应急人员储备。

　　李奕说，在组织保障方面，三年来，学校防控工作得到了属地和卫健、疾控等专业部门的大力支持和指导，下一阶段，科学高效常态化地统筹学校疫情防控和教育教学工作，离不开属地、市区卫健和疾控等部门给予帮助和支持，如建立学校与有关医院的稳定对接机制、健全校内有关病例转至相关医院专业救治的绿色通道等。广大师生家长和同学们也要更加注重做好个人防护，保持健康生活方式，当好自身健康第一责任人。

　　李奕表示，北京还将专门制定学校具体落实的工作要求，并进行部署、培训和指导，确保推动相关措施落实到教育教学管理服务各个环节。方案的具体内容将及时通过“首都教育”微信公众号发布。(记者 陈杭)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部