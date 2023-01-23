新华社北京1月22日电 题：兔年春晚：中国年轻人喜爱的“文化年夜饭”

新华社记者刘昊东、徐欣涛、杨淑君

大年三十晚8时，农历兔年春晚准时拉开序幕。跟随着春晚官方吉祥物“兔圆圆”从迎春花市一路走到外太空看满天星辰组成的“满庭芳”，今年的春晚为海内外观众奉上了一道现代感十足又颇具传统魅力的“文化年夜饭”。

舞蹈《锦绣》中的舞者们蹁跹而舞、垂眸而出，带观众重返历史长河；创意节目《满庭芳·国色》追寻传统文化中赤橙青蓝紫等中国色，搭配水袖、折扇、油伞，让观众感受东方审美意趣；歌曲《百鸟归巢》取自南音四大名谱之一，呈现出百花齐放、百鸟归巢的吉祥盛景，以曲为韵，展现中国色彩丰蕴的文化内涵……

北京市民温博在奶奶家与家人一起包饺子、看春晚，一家老小欢聚一堂共叙天伦。

“春晚是海内外华人的大聚会，大家共同回顾过去一年的点点滴滴，也展望未来的崭新景象。”温博说。

毕业于清华大学美术学院的温博，是中国传统手工技艺和非遗传承的爱好者，“今年的春晚以更加喜闻乐见的方式，让非遗项目焕发出生机活力，走近观众，这让我很受鼓舞。”

除夕夜，全家人围坐看春晚是属于万千海内外中华儿女的过年方式和共同记忆。

今年春节是疫情防控进入新阶段后的第一个春节，在河北保定务工的胡灿辉在连续两年“就地过年”后，今年终于回到安徽老家，与父母和孩子一起吃着团圆饭、收看春晚。

“从我小时候起，看春晚就是全家的习惯，电视里放着春晚，让年味儿更浓。”胡灿辉说他今年最喜欢的节目是《百鸟归巢》，“构思新颖，底蕴深厚，一下把我拉回到盛唐。”

“春晚这么多年，演员、舞台、呈现方式一直在变，不变的是对时代的反映。”胡灿辉说。

“《满庭芳·国色》太惊艳了，天地颜色用舞者的形体去表达和传递，加上视觉交互技术的辅助，满屏‘中国风’。”毕业于中央戏剧学院的洪紫千说。

“春晚对于我，更多的是一种阖家团圆的传统和回忆。”除夕夜，23岁的洪紫千回到宁波老家与亲人团聚，听他们讲述小时候的趣事，也向老人分享自己的成长。

据了解，本届春晚深受年轻人的青睐，截至1月22日2时，总台春晚全媒体累计触达110.11亿人次，其中15至44岁年轻用户规模占比达50.51%。

接受采访的很多年轻人认为，今年的春晚，很多节目将艺术与技术融合是一大亮点，从节目内容到舞美设计，在虚拟与现实交织、科技与文化融合中，体现出中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的成果。

《未来我来》《青春像太阳》等歌曲更是唱出了年轻人以奋斗姿态激扬青春、不负韶华的青春宣言。

“我希望在今后的工作中不断创新，让更多人领略非遗的魅力。”温博深感自己重任在肩。

“我想看看祖国的大好河山，了解不同地区人们的生活方式，增长自己的见识和经历。”洪紫千对未来充满期许。

元宵节过后，胡灿辉将踏上离乡的列车，“春晚团结喜庆的氛围能提振人的精气神儿，希望新的一年我们这些外出务工的人都能安稳工作，留在家里的父母能够幸福生活”。

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