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2023年高考全国统考6月7日起举行 教育部部署做好普通高校招生工作

2023年01月19日15:05 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月19日电 （记者李依环）日前，教育部印发《关于做好2023年普通高校招生工作的通知》（下称《通知》）。《通知》明确全国统考于6月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：6月7日9:00至11:30语文；15:00至17:00数学。6月8日9:00至11:30文科综合/理科综合；15:00至17:00外语，有外语听力测试内容的应安排在外语笔试考试开始前进行。

《通知》重点强调了五方面工作要求。一是全力保障考试组织安全平稳。全面落实考试安全责任，完善各类突发事件的应急处置工作预案。加强部门协作机制，开展手机作弊专项治理，强化考试环境综合治理。认真落实有关优化疫情防控的措施要求，统筹做好考试防疫工作。

二是持续促进高校招生入学机会公平。继续实施国家支援中西部地区招生协作计划、重点高校面向农村和脱贫地区专项计划，做好随迁子女在流入地参加高考工作。严格开展报名资格审核，严厉打击“高考移民”。

三是稳妥推进高校考试招生改革。扎实推进高考综合改革，推动改革成果进一步巩固和深化。持续深化考试内容改革，落实立德树人根本任务，引导学生德智体美劳全面发展。深入实施强基计划试点工作，优化招生程序，严格选拔标准，加强招生培养联动。进一步完善高等职业教育考试招生制度，推进职普融通、协调发展。

四是切实加强招生规范管理。严格执行国家招生计划和招生政策规定，严肃招生工作纪律。严格招生信息安全管理，认真落实招生信息公开制度。强化监督管理，加强涉考培训机构治理，加大违规招生查处力度。

五是进一步优化考试招生宣传服务。加强招生宣传规范管理，做好信息发布、政策解读和温馨提示等服务工作。加强考生志愿填报指导，采取多种形式为考生提供有针对性的咨询服务。会同有关部门深入实施“高考护航行动”，加强治安、交通、卫生防疫、心理辅导等多方面综合服务保障。

(责编：何淼、孙竞)

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