人民网北京1月12日电 （记者何淼）近日，教育部印发通知，公布新时代中小学名师名校长培养计划（2022—2025）（以下简称“双名计划”）培养基地和培养对象名单，共有20家单位被确定为培养基地，300位教师校长被确定为培养对象。

2022年8月，教育部印发《关于实施新时代中小学名师名校长培养计划（2022—2025）的通知》，启动新周期“双名计划”，聚焦教育家型教师校长培养，按照选、育、管、用一体的思路，统筹基地培养、工作室建设、数字化支撑、教育帮扶，培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。

按照通知要求，经自主申报、学校和地方教育行政部门遴选、省级公示推荐，教育部组织专家进行复审，确定了培养基地和培养对象。培养基地既有北京师范大学等高水平师范院校，也有北京大学、清华大学等综合大学，还有北京市海淀区教师进修学校等教师发展机构，覆盖了教师教育体系的不同主体，充分体现了高水平、引领性。培养对象均为学校和地方层层推荐，理想情怀深厚、育人成果显著，在区域内有较大影响的教师校长，将依托培养基地进行为期三年的系统性培养，并完成课题研究、团队建设、数字资源建设等不少于6项任务。

教育部要求，培养对象要主动学习，积极推动教育教学改革创新，发挥辐射带动作用；省级教育行政部门要为名师名校长的培养和发挥作用提供支持和保障，要建立健全省、市、县名师名校长培养体系并做好衔接；各基地要一对一制定培养方案，整合优质资源，促进名师名校长综合素养提升；要加强协同，确保“双名计划”实施成效。

(责编：郝孟佳、熊旭)