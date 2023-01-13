人民网北京1月13日电 日前，卓越大学智库联盟成立大会以线上和线下相结合的形式在江苏南京举行。该联盟由东南大学提出倡议，北京理工大学、重庆大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、天津大学、同济大学、西北工业大学共同发起。

据介绍，为充分发挥理工科优势高校科学研究基础深厚和学科交叉融合的优势，加快推进卓越大学智库联盟相关工作开展，经卓越大学联盟高校友好协商，各方共同决定建立合作关系。中国科学院院士、东南大学校长黄如和参会的各高校领导线上共同签署卓越大学智库联盟框架协议。

中国科学院院士、东南大学校长黄如和线上参会的各高校领导共同签署卓越大学智库联盟框架协议。校方供图

江苏省人大常委会副主任、省社科联主席曲福田表示，联盟各成员高校都是具有理工优势特色的世界一流大学建设高校，具备众多实力强劲的科研团队和一流人才，在创新人才培养方面开展了很好的合作，在新型智库建设方面进行了很好的探索。这次智库联盟成立，进一步丰富了“卓越大学联盟”的合作内涵，标志着联盟建设进入了一个全新阶段。曲福田谈到，希望“卓越大学智库联盟”围绕国家战略推进中国自主知识体系建构，以中国为观照推动知识、理论和方法创新，完善联盟治理机制，形成优势和品牌效应。他表示，江苏省社科联将大力支持东南大学“卓越大学智库联盟”建设，并提出发展三点意见。一是要加强咨政服务平台建设，构建校地联动机制；二是要畅通“产学研”融合发展渠道，鼓励高端人才深度参与江苏经济社会发展；三是要聚焦科技创新重大项目，深入实施社科强省战略，把“卓越大学智库联盟”打造成江苏智库对外交流合作的重要窗口。

“在新征程开局起步的关键时期，亟需打造一批具有重要决策影响力、社会影响力、国际影响力的新型智库。以理工科为特色的卓越联盟9所高校（E9），紧扣国家战略需求、瞄准世界科技前沿，长期承担国家科研创新与产业发展的重要任务，问题导向明确、交叉创新能力强，在国家从富起来到强起来的高质量发展新征程中，具有建设特色高端智库的强大实力和潜力。”中国科学院院士、东南大学校长黄如表示。

黄如介绍，联盟将着力做好以下三方面工作：一是想国家事、担国家责，充分发挥理工特色高校面对重大战略性问题的独特学科优势，以“卓越服务”赋能科技强国建设；二是以智库聚人才、育人才、强交叉，打造高质量智库人才队伍，以“卓越平台”推动各成员高校深化战略协同；三是主动服务国家外交战略，以“卓越合作”推动互信互动，开拓国际科技合作的新局面。联盟将紧密围绕服务国家战略，充分发挥理工科特色高校“重交叉、强创新、高产出、多转化”的特色优势，让E9话语体系更响亮地发声、更有力地为国家咨政服务，产出更多有格局、有组织、有政策引领力的智库成果，成为中国特色新型智库体系的一支重要生力军，更好地服务国家建设发展。

教育部社会科学司副司长谭方表示，本次智库联盟的成立，既是各成员高校整合优势学科资源、大力开展跨学科交叉协同研究、瞄准重大科技战略问题攻坚克难的有力举措，也是深化科技强强联合，激发科技创新创造活力，服务中国式现代化建设的有益探索。谭方对智库联盟未来发展提出三点展望：一是强化科技战略咨询，在提升国家创新体系效能上建言献策；二是积极拓展合作渠道，在推动国际科技互动交流上搭建平台；三是创新智库体制机制，在深化教育评价改革实践上示范引领。

会上，中国工程院院士、北京理工大学校长龙腾，中国工程院院士、重庆大学校长王树新，中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明等几十余位专家学者围绕深入探索理工科优势高校智库管理运行模式，扎实做好智库联盟的各项任务，不断提升智库联盟的咨政服务能力等主题展开深度研讨。

此外，会上联盟高校在深入交流的基础上达成广泛共识，共同发布了《卓越大学智库联盟成立宣言》。《宣言》强调，联盟将汇聚创新动能、优化创新环境、形成创新合力，在强化科技战略咨询、深化科技体制改革、扩大国际科技交流等方面共同谱写高校智库服务国家高水平科技自立自强的崭新篇章。（孙竞、唐瑭、实习生杨炳欣）

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