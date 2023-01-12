人民网北京1月12日电 近日，由教育部职业教育与成人教育司指导，人民网推出的“职业院校同上一堂思政大课”活动圆满结束。活动获得了全国职业院校师生们的一致认可。大家表示，观看此次系列课程后备受鼓舞，深刻体会到了党的二十大对职业教育的关注，深刻认识到了何为中国精神、中国价值、中国力量，将在实践中锤炼意志、练就本领，在民族复兴的新征程上实现职业成长梦想。

据了解，“职业院校同上一堂思政大课”活动自2022年9月17日上线以来，陆续推出五节课程。教育部高校思政课教学指导委员会咨询委主任委员顾海良、天津大学马克思主义学院院长颜晓峰、中国人民大学马克思主义学院副院长陶文昭等知名专家，联合数位来自教学一线的中高职思政课教师，带领同学们先后走进中国共产党历史展览馆、中国国家博物馆、中国职教博物馆等地，用生动丰富的课堂形式、严谨科学的理论依据，为职教学子带来了一场精彩的思想盛宴，为全国近3000万职教学生深入讲解中国特色社会主义制度的强大生机活力，展现我国在中国共产党领导下取得的辉煌成就。活动总观看量达1187.9万人次。

汲取榜样力量 践行使命担当

“职业院校同上一堂思政大课”活动包括“中国特色社会主义的开创、坚持、捍卫、发展”“新时代中国特色社会主义建设的伟大成就”“习近平新时代中国特色社会主义思想”“共筑中国梦”“职教生心中的二十大”五大主题，以演讲、圆桌论坛、纪录片、汇报展演等形式进行丰富呈现，真正做到了让思政课入耳、入脑、入心。不少同学收看后纷纷发表了自己的看法。

资料图。（来源：上海农林职业技术学院官网）

在课堂上回顾党的百年奋斗历程，中国音乐学院附中的雍芷宜同学表示，“没有什么困难是不能克服的，我一定要成为一名优秀的歌唱者，用歌声去歌唱伟大的祖国，去圆我心中的‘中国梦’！”

天津交通职业学院的吴畅同学被课程中脱贫攻坚榜样先锋们的故事感动，“他们走进最贫困的地区，啃最硬的骨头，用满腔的热血践行青春的誓言，作为新时代的青年，要以他们为榜样，以咬定青山不放松的决心，积蓄青春力量，肩负起时代的责任，不辜负党和人民的希望。”

江西交通职业技术学院的张涛同学对课程中展示的大国工匠们的故事印象深刻，“无论是工作和学习，永远需要的是那一股热爱、坚持、拼搏的劲，希望我也可以找到自己热爱的事，然后为之奋斗。”

来自上海农林职业技术学院的施佳浩同学表示，“好像突然明白，梦想是什么，榜样是什么，自己又该怎么做，我更有方向与动力去拼搏奋斗了。”

福州财政金融职业中专学校的黄煜逍同学在听完课后这样表达自己的激动的心情，“作为新时代的青年，我很感谢这个伟大的时代，让我们这些中职生有了更多实现人生价值的机会。”

“奋斗成就梦想”，来自郑州信息工程职业学院的金酷同学说，“少年强则中国强，少年进步则中国进步，我们应该珍惜自己的青春，努力学习，树立正确的人生价值观和理想目标，并且努力奋斗。”

资料图。（来源：重庆科创职业学院官网）

肇庆市农业学校的陈丽媛老师说，“这次思政大课堂让我重温了我的梦想。回首来时路，感谢自己用坚定的步伐走出了我的‘教师梦’，遥望前路，我将继续坚定信念，和同伴们继续修筑我们的‘职教梦’。”

南昌市第一中等专业学校陈慧媚老师在课后感言中表示，“‘劳动光荣、技能宝贵、创造伟大’正成为新的时代风尚，职业教育前景无限，未来趋势不可阻挡。”

来自福建船政交通职业学院的付晓老师表示，作为青年思政课教师，要用自己的活力与青春、用自己的“硬核”力量担当起时代赋予的使命和责任。

江西电力职业技术学院吕会格老师说，“听了这次大课，我觉得受益匪浅，作为一名思政课教师，在今后的教学过程中，要加强学生的职业教育，在培养学生的工匠精神方面多下心思，为国家输送优秀的职业技术工人。”

办好思政课堂 凝聚青春力量

近年来，人民网积极践行习近平总书记重要指示精神，截至目前，已成功举办15场观看人次超千万的思政大课，联合全国高校发起高校互联网“大思政课”共建机制，相关工作被教育部列入“思政课改革创新亮点”。此次推出的“同上一堂职业教育思政大课”，在改革创新等方面进行了多样化的探索。

把场馆变成红色大学校，把展览融入思政大课堂。此次活动选择了中国共产党历史展览馆、国家博物馆、中国职业教育博物馆等知名场馆作为授课地点，利用博物馆丰富的实物和图片资源， 使枯燥的文字有了鲜活的展现，大大激发了同学们的学习兴趣。

师生之间有效互动，认知、情感双向流动。本次活动第三课的课堂，邀请了来自全国各地职业院校的20位同学线上参与，并与三位主讲老师连线互动。通过课堂问答，增强了互联网思政课堂的互动性。

谈历史、说人物、讲故事、论实践，从身边寻找思政课的鲜活素材。本次系列课程，将职业教育发展历史与职业院校优秀毕业生故事结合、将工匠楷模的奋斗经历与广大学子的理想、追求与探索相结合，用灵活的镜头语言、先进的新媒体技术，讲述最深刻的理论知识，切实发挥思政课培根铸魂的作用。

党的二十大代表、国家电网天津市电力公司滨海供电分公司配电抢修一班班长张黎明表示，人才是第一资源，新时代技能人才大有可为。“课程很好，职业学院的老师和学生最需要了。”

全国教书育人楷模、四川护理职业学院院长张先庚作为“职教生心中的二十大”活动主讲教师表示，深感荣幸，倍受鼓舞。“思政大课为师生搭建了大思政舞台、宣讲党的二十大精神和职业教育大有作为的讲台、全国师生交流的平台，厚植师生家国情怀，践行技能报国使命。”

北京市商业学校的王珂老师表示，作为新时代职教一线的思政课教师，要学习艾爱国等楷模身上的劳模精神、工匠精神，担当好、履行好为党育人、为国育才的光荣使命，做党和人民满意、学生喜爱的思政课教师。

参与展演活动的北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校的学子们表示，作为舞蹈专业的中职学生，将以身体表达践行文化自信，以真情实感坚守民族认同，创作出更多彰显中国审美旨趣，传播中国价值观念的优秀舞蹈作品。

来自武汉职业技术学院的刘人杰同学，在回顾参与本次活动的经历时说，“很荣幸能够作为职业院校宣讲代表分享我心中的‘二十大’，这份经历将鼓舞我在实践中锤炼意志、练就本领，在民族复兴的新征程上实现职业成长梦想。”（秦迪、实习生温守婷）

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