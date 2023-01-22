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台湾“90后”酒吧店长：迎兔年忙“复苏” 拼新春“开门红”

2023年01月22日10:58 | 来源：中国新闻网
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音响循环播放着周杰伦经典老歌，玻璃柜中陈列着布袋戏道具与阿里山茶，屋顶悬挂福字、吉兔装饰，顾客们在台湾各地风光美照旁合影留念……推开四川达州秘境酒吧的大门，仿佛“瞬间移动”到台湾，一如酒吧“90后”台湾店长詹昀浩在门口打出的霓虹标识——“此刻很台湾”。

一年之计，始于新年。“现在是我创业以来生意最好的时候，我要抓住实体经济复苏的机遇，和朋友、客人一起在达州过年。”端出一杯饱含热带水果元素的台湾特调鸡尾酒，詹昀浩打开了话匣子。

“父亲很早来到大陆创业，我创业的前一年经常和他讨论，到底选择哪座城市。”詹昀浩说，自己原本打算去大陆大城市闯荡，但父亲却认为“小城市创业有着比大城市更高的容错率”。

2018年9月，听从父亲建议后，詹昀浩从台北来到四川，将创业首站放在达州这座西部城市，成为当地首批台胞个体工商户。

谈及此，詹昀浩直呼幸运。“小城市人情味浓，生活压力小，创业成本低。而且你可能很难想象，这里有超过五百万人口，是名副其实的‘实体经济大舞台’。”

秘境酒吧主打台湾特色，不少老顾客来酒吧会点播自己喜爱的台湾音乐。“去年夏天回了一次台湾，发现也有不少台湾青年会唱大陆‘抖音神曲’。”詹昀浩说，音乐、小说、电视剧是两岸民众了解彼此的快速通道，但台湾青年最好能亲身来大陆走一走，一些不被注意的小城市可能也暗藏惊喜。

詹昀浩说，达州人爽朗、耿直，交流中会尽情释放自己的情感。“大陆每一座特色小城都是一本读不完的书。”

来大陆创业的第一个春节，詹昀浩是回台湾过的。之后每年除夕，他都选择留在达州。说到过年新选择，詹昀浩腼腆笑道，这是因为他在达州交到了不少朋友，并收获了甜蜜爱情。

詹昀浩告诉记者，2022年底，自己经营的酒吧曾经历过一阵“放开初期的阵痛”，但很快在2023年元旦迎来了第一个客流高峰。从目前订座情况来看，兔年新春很可能“一座难求”。

为应对难得的“复苏季”，詹昀浩推出了春节特色活动，一个人在酒吧里忙前忙后，用节庆饰品把酒吧装扮得红红火火。他还计划在除夕夜与客人共品台湾年菜萝卜糕，忙不过来的话，女朋友也会来帮忙，这对“海峡情侣”一起拼出新春“开门红”。

“这几年达州不断有商铺转让，但也不断有新店冒出来，可能这就是实体经济的韧性。”詹昀浩说，新出现的精酿啤酒、威士忌等特色酒吧，说明消费者需求在不断升级，而实体人只有谋划在前，才能迎难而进。

即将步入而立之年，詹昀浩早已做好了新年规划，继续围绕美食、教育等领域进行创业。“我想趁年轻，给爸妈一个交代，证明自己可以做很多事情。”（记者贺劭清 张浪）

(责编：李依环、孙竞)

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