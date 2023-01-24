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多国留学生南昌老街区感知传统“中国年”

2023年01月24日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：（新春走基层）多国留学生南昌老街区感知传统“中国年”

　　来自华东交大的留学生代表与中国同学在南昌万寿宫历史文化街区合影。　华东交通大学宣传部供图

　　“这是我在中国度过的第三个新年，这个街区很热闹，我很喜欢这种气氛，玩得很开心，感觉很温馨。”来自孟加拉国的Abir说。

　　春节期间，来自孟加拉国、乌兹别克斯坦、埃及等国家的六名华东交通大学留学生在中国同学的陪伴下来到南昌万寿宫历史文化街区，感知别样“中国年”。

　　集传统建筑风貌与豫章文化、餐饮娱乐与社交休闲为一体的万寿宫历史文化街区于近日入选第二批国家级旅游休闲街区名单。

　　作为老南昌的“年味担当”，街区内舞狮表演等传统年俗精彩纷呈，各色美食及年货汇聚。留学生们走街巷、品美食、赏年俗、购年货，体验着浓浓的中国新年仪式感。

　　在该街区游客中心前广场，平安树、幸福树等寓意吉祥美好的近50种花卉争奇斗艳，留学生们争相拍照打卡。

　　“我们有以12种动物相对应的十二生肖中国年，你知道今年是什么年吗？”面对中国同学万承萱的问题，留学生Yulia摇了摇头。“是兔年，祝你的汉语‘兔’飞猛进！”“Happy Chinese New Year to(兔)you！”Yulia灵机一动，也向同学们献上最诚挚的新年祝福。

　　来自华东交大的留学生代表漫步南昌万寿宫历史文化街区。　华东交通大学宣传部供图

　　来自乌兹别克斯坦的Kamaron被街区一处竹编工艺品摊位吸引了目光。细长的竹条在匠人的巧手下变成了活灵活现的小动物造型，刚刚听到同学关于兔年介绍的他，买下了摊主刚刚编好的“小兔子”。

　　“这儿太有意思了！”来自摩洛哥的Hajar带着“好奇”跟随大家感知中国年味，在品尝了一口同伴打包的白糖糕后，他脱口而出刚学会的地道南昌话：“绝杀！(意为厉害、很棒)”(记者 姜涛)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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